KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye atanılır?
KPSS puanı 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puan aralığında olanlar ise çoktan araştırmaya başladı. KPSS atama puanları bazı kriterlere göre değişkenlik gösterebiliyor. KPSS Ön Lisans atama puanları için araştırmalar yoğunluk kazandı. Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS Ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir.
Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.
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