KPSS sınavları tamamlanmasıyla birlikte gözler atama puanlarına çevrildi. Adaylar KPSS puanlarıyla adaylar kamu kurumlarının açtıkları kadrolara başvuru yapabilecek. Memur adayları kendi puanları ve yerleşmek istedikleri kurumların taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. KPSS önlisans puanlarıyla adaylar hangi kadrolara başvuru yapacaklarını merak ediyor. ÖSYM, bakanlık alımları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşları memuru ve sözleşmeli personel alımlarına ilişkin KPSS tercih kılavuzunu yayınlıyor.

KPSS P1, P2, P3 ve P4

gibi puan türleri KPSS sınavının ardından adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS atamaları bu puan türleri baz alınarak yapılmakta. Peki KPSS lisans meslekleri neler?

Hangi KPSS puan türü hangi mesleği kapsar

? İşte KPSS lisans, önlisans ortaöğretim taban ve tavan puanları.