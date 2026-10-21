Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 21 Ekim Çarşamba maç programı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında dün oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kalırken, futbol severlerin gözü 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak nefes kesen diğer dev maçlara çevrildi. Gecenin en kritik randevusunda temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park’ta Fransız ekibi Lille’yi konuk edecek. Şampiyonlar Ligi’nde bugün ayrıca dünya futbolunun devleri sahne alacak: İspanyol devi Real Madrid, sahasında Alman temsilcisi Leipzig ile kozlarını paylaşırken, gecenin bir diğer dev maçı ise Bayern Münih ile Arsenal arasında oynanacak. Öte yandan yarın (perşembe) oynanacak Avrupa kupası maçlarında ise temsilcimiz Trabzonspor UEFA Konferans Ligi’nde Hearts ile deplasmanda karşılaşırken, Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi kapsamında İngiliz ekibi Crystal Palace ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. İşte 21 Ekim Çarşamba maç programı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kalırken gözler 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalara çevrildi. Temsilcimiz Galatasaray, evinde Lille’yi ağırlayacak. Real Madrid, Leipzig ile karşılaşırken Bayern Münih ile Arsenal de kozlarını paylaşacak. Yarın ise UEFA Konferans Ligi’nde Trabzonspor, Hearts ile; UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, Crystal Palace ile mücadele edecek. İşte 21 Ekim Çarşamba maç programı.
Bugün hangi maçlar var, akşam hangi maçlar oynanacak, maç saat kaçta, hangi kanalda?
15:00 Lille 3-1 Galatasaray UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
19:45 Como - Manchester Utd UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
19:45 Lille - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1
21:00 Levante - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus
22:00 Aston Villa - Viking UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3
22:00 Bayern Münih - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 Real Betis - Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4
22:00 Club Brugge - Lens UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 6
22:00 Inter - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligitabii Spor 2
22:00 Real Madrid - Leipzig UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1
22:00 Sporting Lisbon - LASK Linz UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5
Yarın kimin maçı var?
17:30 Kairat Almaty - Panathinaikos UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Ararat - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 Ferencvaros - Torreense UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 Juventus - Rennes UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 Lech Poznan - Sunderland UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 OFI Crete - Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 St.Gilloise - Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 Sturm Graz - Marsilya UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 Kizilyildiz - Kopenhag UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Getafe - Lugano UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Iberia 1999 - Mjallby UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Inter Escaldes - Uni. Craiova UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Jablonec - Brighton UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor
19:45 Kauno Zalgiris - Brann UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Nordsjaelland - CSKA Sofya UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Pafos - Riga UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Trabzonspor - Hearts UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 1
21:00 Al Ahli - Al Khaleej Suudi Arabistan Pro Lig HT Spor
22:00 Beşiktaş - Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi TRT 1
22:00 Bournemouth - Milan UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
22:00 NK Celje - Salzburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
22:00 Celtic - Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
22:00 Hoffenheim - Lyon UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
22:00 Jagiellonia - Anderlecht UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
22:00 Lilleström - Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
22:00 Olympiakos - Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
22:00 Omonia - Benfica UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
22:00 Viktoria Plzen - Levski Sofya UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
22:00 Aarhus - Egnatia UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Ajax - Atalanta UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Borac Banja Luka - KuPS UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Braga - KAA Gent UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Lincoln City - Twente UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Midtjylland - St.Truiden UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Monaco - Freiburg UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Thun - Hajduk Split UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok.