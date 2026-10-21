Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 21 Ekim Çarşamba maç programı

Yurt dışı emeklilik borçlanma TABLOSU: Yurt Dışı Borçlanması Hesaplama Ekranı

Yurt dışı emeklilik borçlanması 2026 yılında, yurt dışında geçen sürelerini Türkiye’deki emeklilik hesabına dahil etmek isteyen vatandaşlar için önemli bir maliyet ortaya çıkarıyor. Günlük borçlanma tutarının 495,45 TL’ye ulaşmasıyla birlikte, daha uzun süreleri borçlanmak isteyenlerin ödemesi gereken toplam miktar da milyonlarca liraya yükseldi. Örneğin, 5 bin günlük süreyi en düşük tutar üzerinden borçlanmak isteyen bir kişinin ödemesi gereken miktar 2 milyon 477 bin 250 TL olarak hesaplanıyor. Peki 2026 yılında yurt dışı borçlanma ücreti ne kadar, 5 bin gün borçlanmanın maliyeti kaç TL oldu? İşte yurt dışı emeklilik borçlanmasında merak edilen tutarlar…