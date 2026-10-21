Binlerce öğrenci bu haberi bekliyor: KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı mı? Son gelişmeler
2026-2027 KYK burs sonuçları için üniversite öğrencilerinin bekleyişi sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen burs ve öğrenim kredisi başvurularının 16 Ekim 2026'da sona ermesiyle gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, e-Devlet sorgulama ekranı açıldı mı? Lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL ve doktora öğrencilerine 12 bin TL destek sağlanırken taahhütname onay süreci de merak ediliyor. İşte GSB'nin sonuç takvimine ilişkin son durum, başvuru sorgulama adımları ve 2026 yılı güncel burs tutarları...
KYK burs sonuçları 2026-2027 eğitim öğretim yılı için merakla bekleniyor. Başvuruların 16 Ekim'de tamamlanmasının ardından öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının sonuç duyurusuna odaklandı. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin burs ve öğrenim kredisi başvuruları, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59'da sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen süreçte öğrenciler, burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için sonuçların açıklanmasını bekliyor.
KYK burs sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak?
2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine geçilecek. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı, başvuru sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceğine ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşmadı.
Değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, kendilerine karşılıksız burs mu yoksa geri ödemeli öğrenim kredisi mi verildiğini öğrenebilecek.
KYK burs ve kredi sonuçları nasıl sorgulanır?
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığının duyurusunun ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama hizmetinden başvurularının durumunu kontrol edebilecek.
KYK burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama ekranı için tıklayın
KYK bursu ile öğrenim kredisi arasındaki fark nedir?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) aracılığıyla yükseköğrenim öğrencilerine sağlanan burs ve öğrenim kredisi, geri ödeme koşulları bakımından birbirinden ayrılıyor.
KYK bursu, öğrencilere karşılıksız olarak verilen maddi desteği kapsıyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin bu desteği sürdürebilmesi için ilgili mevzuatta yer alan öğrenim ve başarı şartlarını karşılaması gerekiyor.
Öğrenim kredisi ise geri ödemeli olarak sağlanıyor. Kredi alan öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin sona ermesinden iki yıl sonra kendilerine ödenen toplam tutarı belirlenen taksitlerle geri ödemeye başlıyor.
KYK burs ve kredi taahhütnamesi nasıl onaylanır?
KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının duyurulmasının ardından hak sahibi öğrenciler için taahhütname onay süreci başlayacak. Öğrencilerin kendilerine tahsis edilen burs veya krediden yararlanabilmeleri için e-Devlet üzerinden gerekli onay işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
18 yaşını doldurmuş öğrenciler, e-Devlet sistemindeki Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri hizmetinden onay verebilecek.
18 yaşından küçük öğrencilerin işlemlerinde ise öncelikle anne veya babanın e-Devlet üzerinden veli onayını gerçekleştirmesi gerekiyor.
2026 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 yılı burs ve öğrenim kredisi tutarlarını ocak ayında yapılan artışla güncelledi.
2026 yılı için geçerli aylık burs ve öğrenim kredisi tutarları şöyle:
Lisans öğrencileri: 4.000 TL
Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL
Doktora öğrencileri: 12.000 TL
Belirlenen bu tutarlar 2026 yılı boyunca geçerli olacak. 2027 yılında burs ve öğrenim kredilerine yapılabilecek yeni artışlara ilişkin ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarih ile taahhütname onay sürecine ilişkin duyurular Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak.