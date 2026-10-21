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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM 2026: Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? 21 Ekim 2026 tablosu

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM 2026: Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? 21 Ekim 2026 tablosu

21:32, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 21:57, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM 2026: Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? 21 Ekim 2026 tablosu

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 21 Ekim 2026 itibarıyla 51.675 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. Fenerbahçe’nin Slavia Prag ile 2-2 berabere kalmasının ardından gözler, Galatasaray’ın Lille deplasmanında oynayacağı karşılaşmaya çevrilmişti. Sarı-kırmızılı temsilcimiz karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak ülke puanına 0,400 puanlık katkı sağladı. İşte Türkiye'nin ülke puanında son durum.


Türkiye’nin UEFA ülke puanında son durumu

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, Avrupa kupalarındaki son karşılaşmaların ardından 51,275 puanla dokuzuncu basamakta bulunuyor. 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Lille’e konuk olacak Galatasaray’ın alacağı sonuç da Türkiye’nin katsayısını etkileyecek.


Fenerbahçe’nin Slavia Prag karşısında sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılmasının ardından gözler bu akşamki Galatasaray maçına çevrilmişti. Sarı kırmızılı temsilcimiz, Lille deplasmanından 4-2'lik skor ile galip ayrılarak ülke puanına 0,400 puanlık bir katkı sağladı. Bu sonuçla Türkiye, sıralamada Hollanda’nın arkasında ve Yunanistan’ın önünde yer alıyor.


Türkiye’nin UEFA ülke puanında son durumuUEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, Avrupa kupalarındaki son karşılaşmaların ardından 51,275 puanla dokuzuncu basamakta bulunuyor. 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Lille’e konuk olacak Galatasaray’ın alacağı sonuç da Türkiye’nin katsayısını etkileyecek.Fenerbahçe’nin Slavia Prag karşısında sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılmasının ardından gözler bu akşamki Galatasaray maçına çevrilmişti. Sarı kırmızılı temsilcimiz, Lille deplasmanından 4-2'lik skor ile galip ayrılarak ülke puanına 0,400 puanlık bir katkı sağladı. Bu sonuçla Türkiye, sıralamada Hollanda’nın arkasında ve Yunanistan’ın önünde yer alıyor.


UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 ülke

İngiltere’nin lider olduğu sıralamada İtalya ikinci, İspanya üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye’nin de yer aldığı ilk 10 basamak şöyle:


Sıra Ülke Puan


1- İngiltere: 105.576

2- İtalya: 90.018

3- İspanya: 84.871

4- Almanya: 83.261

5- Fransa: 70.583

6- Portekiz: 66.550

7- Belçika: 60.850

8- Hollanda: 54.062

9- Türkiye: 51.675

10- Yunanistan: 45.813

UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 ülkeİngiltere’nin lider olduğu sıralamada İtalya ikinci, İspanya üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye’nin de yer aldığı ilk 10 basamak şöyle:Sıra Ülke Puan1- İngiltere: 105.5762- İtalya: 90.0183- İspanya: 84.8714- Almanya: 83.2615- Fransa: 70.5836- Portekiz: 66.5507- Belçika: 60.8508- Hollanda: 54.0629- Türkiye: 51.67510- Yunanistan: 45.813

Türkiye’yi Avrupa kupalarında dört takım temsil ediyor

Türkiye, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında dört kulüple mücadele ediyor. Takımların yer aldığı organizasyonlar şöyle:


- UEFA Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe ve Galatasaray

- UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş

- UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor


Ülke puanı sıralaması, kulüplerin Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlar üzerinden hesaplanan beş sezonluk performansı kapsıyor. Türk takımlarının karşılaşmalarda alacağı sonuçlar, Türkiye’nin sıralamadaki konumunu belirleyecek.

Türkiye’yi Avrupa kupalarında dört takım temsil ediyorTürkiye, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında dört kulüple mücadele ediyor. Takımların yer aldığı organizasyonlar şöyle:- UEFA Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe ve Galatasaray- UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş- UEFA Konferans Ligi: TrabzonsporÜlke puanı sıralaması, kulüplerin Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlar üzerinden hesaplanan beş sezonluk performansı kapsıyor. Türk takımlarının karşılaşmalarda alacağı sonuçlar, Türkiye’nin sıralamadaki konumunu belirleyecek.
Başlıklar :uefa ülke puanıuefa ülke sıralamasıtürkiyefutbol
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