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TOKİ'DEN 61 İLDE 725 ARSA SATIŞI: Hangi il ve ilçelerde arsa satışı olacak, şartlar neler?

TOKİ'DEN 61 İLDE 725 ARSA SATIŞI: Hangi il ve ilçelerde arsa satışı olacak, şartlar neler?

23:23, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 23:56, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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TOKİ'DEN 61 İLDE 725 ARSA SATIŞI: Hangi il ve ilçelerde arsa satışı olacak, şartlar neler?

TOKİ arsa satışı kapsamında 61 ilde toplam 725 arsa, 5-6 Kasım 2026 tarihlerinde açık artırmaya çıkarılacak; konut, ticaret, turizm, tarım ve sanayi alanlarının da bulunduğu satışlarda belirlenen lotlar için yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade sunulacak. Bazı taşınmazlarda peşin ödemeye yüzde 15 indirim uygulanırken Ankara, İstanbul ve internet üzerinden katılım sağlanabilecek açık artırmalar saat 10.30’da başlayacak.

TOKİ arsa satışı kapsamında 61 ildeki 725 taşınmaz, 5-6 Kasım 2026 tarihlerinde açık artırmaya çıkarılacak. Belirlenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade uygulanırken bazı taşınmazlar peşin bedelle satılacak.

TOKİ arsa satışı kapsamında 61 ildeki 725 taşınmaz, 5-6 Kasım 2026 tarihlerinde açık artırmaya çıkarılacak. Belirlenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade uygulanırken bazı taşınmazlar peşin bedelle satılacak.

Açık artırma iki gün sürecek


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 ilde toplam 725 arsayı satışa sunacak. TOKİ arsa satışı için açık artırmalar, 5 Kasım Perşembe ve 6 Kasım Cuma günleri Ankara ve İstanbul’daki toplantı noktalarında, internet üzerinden de katılım sağlanarak gerçekleştirilecek.


Toplam büyüklüğü yaklaşık 3 milyon 450 bin 367 metrekare olan taşınmazlar için açıklanan toplam muhammen bedel 29 milyar 146 milyon 300 bin lira oldu.

Açık artırma iki gün sürecekÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 ilde toplam 725 arsayı satışa sunacak. TOKİ arsa satışı için açık artırmalar, 5 Kasım Perşembe ve 6 Kasım Cuma günleri Ankara ve İstanbul’daki toplantı noktalarında, internet üzerinden de katılım sağlanarak gerçekleştirilecek.Toplam büyüklüğü yaklaşık 3 milyon 450 bin 367 metrekare olan taşınmazlar için açıklanan toplam muhammen bedel 29 milyar 146 milyon 300 bin lira oldu.

Peşinat ve vade şartları taşınmaza göre değişiyor


Satışta uygulanacak ödeme seçenekleri, taşınmazların lotlarına göre farklılık gösterecek. Duyuruda belirtilen koşullar şöyle:


Belirlenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkânı sunulacak.


Bazı taşınmazlar yalnızca peşin bedelle satılacak.


Vadeli satışa sunulan bazı taşınmazlarda peşin ödeme tercih edilirse yüzde 15 indirim uygulanacak.


Peşin ödeme indirimi, satış listesinin “Satış Şekli” bölümünde bu imkânın tanımlandığı taşınmazlar için geçerli olacak.

Peşinat ve vade şartları taşınmaza göre değişiyorSatışta uygulanacak ödeme seçenekleri, taşınmazların lotlarına göre farklılık gösterecek. Duyuruda belirtilen koşullar şöyle:Belirlenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkânı sunulacak.Bazı taşınmazlar yalnızca peşin bedelle satılacak.Vadeli satışa sunulan bazı taşınmazlarda peşin ödeme tercih edilirse yüzde 15 indirim uygulanacak.Peşin ödeme indirimi, satış listesinin “Satış Şekli” bölümünde bu imkânın tanımlandığı taşınmazlar için geçerli olacak.


Konut, ticaret ve tarım alanları satış kapsamında


Satışa çıkarılacak arsalar arasında konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi ve spor alanları bulunuyor.


Listede ayrıca kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon, depolama, akaryakıt istasyonu, lojistik tesis ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki taşınmazlar da yer alıyor.


SATIŞ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


Konut, ticaret ve tarım alanları satış kapsamındaSatışa çıkarılacak arsalar arasında konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi ve spor alanları bulunuyor.Listede ayrıca kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon, depolama, akaryakıt istasyonu, lojistik tesis ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki taşınmazlar da yer alıyor.SATIŞ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Açık artırmaya nereden katılım sağlanacak?


Her iki gün de saat 10.30’da başlayacak açık artırmalar için iki toplantı adresi duyuruldu:


Ankara: Radisson Blu Hotel Ankara, İşçi Blokları Mahallesi, 1495. Cadde, No: 11, Çankaya.


İstanbul: TOKİ Halkalı Hizmet Binası, Halkalı.


İnternet üzerinden katılmak isteyenler emlakmuzayede.com.tr adresini kullanabilecek.


Satışa ilişkin ayrıntılı bilgilere TOKİ’nin internet sitesinden, Emlak Yönetim müzayede sayfasından ve 444 84 34 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Açık artırmaya nereden katılım sağlanacak?Her iki gün de saat 10.30’da başlayacak açık artırmalar için iki toplantı adresi duyuruldu:Ankara: Radisson Blu Hotel Ankara, İşçi Blokları Mahallesi, 1495. Cadde, No: 11, Çankaya.İstanbul: TOKİ Halkalı Hizmet Binası, Halkalı.İnternet üzerinden katılmak isteyenler emlakmuzayede.com.tr adresini kullanabilecek.Satışa ilişkin ayrıntılı bilgilere TOKİ’nin internet sitesinden, Emlak Yönetim müzayede sayfasından ve 444 84 34 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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