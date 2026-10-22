VGM burs başvurusu 2026-2027: VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2026-2027 eğitim yıl kapsamında yükseköğrenim burs başvuru tarihleri açıklandı. Yükseköğrenim VGM Bursu (önlisans/lisans) başvuruları 22 Ekim itibariyle başladı. VGM burs başvurusu 31 Ekim'de sona erecek. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar, kaç lira?
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bursundan yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor. VGM burs başvuru takvimi, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla gündeme geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğretim bursu başvuru takvimi belli oldu. Peki, 2026-2027 VGM Yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılacak? VGM üniversite burs başvuru şartları neler, burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm bu soruların cevaplarına ilişkin detaylar.
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
22 Ekim'de başlayan Yükseköğrenim VGM Bursu (önlisans/lisans) başvuruları 31 Ekim'de sona erecek.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
VGM burs başvuru işlemleri https://www.vgm.gov.tr/sayfalar/burs-basvurulari adresi üzerinden yapılıyor. Başvurular 31 Ekim 2026 saat 23:59' a kadar devam edecektir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu için tıklayınız.
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, TARİH BELLİ OLDU MU?
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılı için sunduğu ortaöğrenim bursunda başvuru dönemi geride kaldı. 6 Ekim'de başlayan ve 20 Ekim Salı günü saat 23.59'da tamamlanan başvuruların ardından sıra, eğitim desteği almaya hak kazanacak öğrencilerin belirlenmesine geldi. VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz resmi olarak duyurulmadı.
2025-2026 döneminde ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de sona ermiş, sonuçlar ise 31 Ekim 2025 tarihinde açıklanmıştı.
VGM burs sonuçları, https://www.vgm.gov.tr adresindeki burs duyuruları ve ilgili sonuç sorgulama bağlantısı üzerinden öğrenilebilecek.
VGM burs ücreti ne kadar?
Genel Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" için başvurular 2026 – 2027 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.
2026-2027 eğitim yılı eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 1.750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 4.000,00 TL‘dir.
Başvurular, belirtilen tarihlerde tamamlandıktan sonra başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
VGM bursu kimler alamaz?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs yönetmeliğine göre, bazı öğrenciler VGM bursundan yararlanamaz. Kamu kurumlarından karşılıksız burs alan öğrenciler (KYK bursu dahil) bu haktan faydalanamaz. Geri ödemeli kredi alan adaylar ise burs başvurusunda bulunabilir. VGM bursu alamayacak öğrenciler şunlardır:
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde gelir elde eden öğrenciler,
b) Yabancı uyruklu öğrenciler,
c) Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler,
g) Önceki eğitim yılında VGM bursundan yararlanan ancak başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciler.