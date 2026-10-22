MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2026 SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz kararının altın fiyatlarına etkisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim 2026 faiz kararı için gözler bugün gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Mevcut politika faizi yüzde 37 seviyesinde bulunurken, ekonomistlerin çoğunluğu 1 puanlık indirim yapılmasını bekliyor. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde faiz oranının yüzde 36'ya düşürülmesi gündeme gelecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? TCMB ekim ayında faiz indirimine devam edecek mi, yoksa politika faizini sabit mi tutacak? İşte faiz kararı öncesinde öne çıkan tahminler ve merak edilen ayrıntılar…
Merkez Bankası faiz kararı için kritik saat bekleniyor. TCMB'nin Ekim 2026 Para Politikası Kurulu toplantısında alacağı karar, yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip eden vatandaşların odağında bulunuyor. Politika faizi yüzde 37 seviyesinde seyrederken, ekonomistlerin çoğunluğu ekim ayında 1 puanlık faiz indirimi yapılmasını bekliyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde politika faizi yüzde 36 seviyesine gerileyecek. Ancak Merkez Bankası'nın faiz oranını sabit tutup tutmayacağı da toplantı sonucuyla netleşecek. Peki, 22 Ekim 2026 Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı saat kaçta duyurulacak? Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek mi? İşte ekim ayı faiz kararı öncesindeki beklentiler ve toplantıya ilişkin ayrıntılar…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 22 Ekim 2026 Perşembe günü ekim ayı faiz kararını açıklayacak. Başkan Fatih Karahan'ın başkanlık edeceği toplantının ardından kararın saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
TCMB EKİM AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın faiz beklenti anketine katılan 20 ekonomistin 19'u, TCMB'nin ekim ayında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 36'ya indirmesini bekliyor. Anket sonuçları, ekonomistlerin büyük bölümünün ekim ayında faiz indirimi beklediğini gösteriyor.
Dünyanın en önemli finans kurumlarından olan Citi, JPMorgan, Morgan Stanley ve Bank of America TCMB'nin ekim ayı toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36 seviyesine çekeceğini öngörüyor. Goldman Sachs ise diğer kurumlardan farklı bir beklenti ortaya koyuyor. Kurum, TCMB'nin ekim toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutabileceğini öngörüyor. Bu değerlendirmede rezervlerdeki kayıplar ve finansal istikrar riskleri öne çıkıyor.