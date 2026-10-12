Kocaelispor'dan bir paylaşım daha: Beşiktaş'a gündem olan yanıt
Beşiktaş-Kocaelispor maçının ardından iki kulüp arasındaki sosyal medya polemiği devam ediyor. Penaltı tartışması üzerinden karşılıklı paylaşımlarda bulunan taraflardan Kocaelispor, siyah-beyazlıların yanıtına cevap verdi.
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan Kocaelispor, karşılaşmanın ardından başlayan sosyal medya tartışmalarına yeni bir paylaşımla dahil oldu.
Maçın ilk yarısında penaltı beklediği pozisyonun görüntülerini paylaşan yeşil-siyahlı kulüp, gönderisine “Yorum yok!” notunu düşmüştü. Beşiktaş ise bu paylaşıma, Dusan Vlahovic’in penaltı beklediği pozisyona gönderme yaparak “Yoruma açık değil” ifadeleriyle karşılık vermişti.
Beşiktaş’ın paylaşımının ardından sessiz kalmayan Kocaelispor, sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı. Yeşil-siyahlı kulüp, bu kez yumruk göndermesiyle dikkat çeken ifadeler kullandı.
“Yumruğun ne demek olduğunu biz de iyi biliyoruz. Evet, bunda da yoruma açık hiçbir şey yoktu.”