Kocaelispor'dan bir paylaşım daha: Beşiktaş'a gündem olan yanıt

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan Kocaelispor, karşılaşmanın ardından başlayan sosyal medya tartışmalarına yeni bir paylaşımla dahil oldu.

Maçın ilk yarısında penaltı beklediği pozisyonun görüntülerini paylaşan yeşil-siyahlı kulüp, gönderisine “Yorum yok!” notunu düşmüştü. Beşiktaş ise bu paylaşıma, Dusan Vlahovic’in penaltı beklediği pozisyona gönderme yaparak “Yoruma açık değil” ifadeleriyle karşılık vermişti.

Kocaelispor’dan yeni gönderme

Beşiktaş’ın paylaşımının ardından sessiz kalmayan Kocaelispor, sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı. Yeşil-siyahlı kulüp, bu kez yumruk göndermesiyle dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kocaelispor’un paylaşımında şu sözlere yer verildi:

“Yumruğun ne demek olduğunu biz de iyi biliyoruz. Evet, bunda da yoruma açık hiçbir şey yoktu.”

Spor

Beşiktaş - Kocaelispor maçına damga vuran kararlar: Penaltılar ve kırmızı kart verilmedi