Beşiktaş - Kocaelispor maçına damga vuran kararlar: Penaltılar ve kırmızı kart verilmedi
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasında iki penaltı pozisyonu tartışma çıkarttı. Kocaelispor’un ve Beşiktaş’ın penaltı beklediği anlarda VAR incelemesine rağmen oyun devam ederken, eski hakemler söz konusu pozisyonlarla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş’ın Kocaelispor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya hakem kararları damga vurdu. Mücadelede iki takımın da penaltı beklediği pozisyonlar gündem olurken, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy’un VAR ile yaptığı görüşmelerin ardından oyunu devam ettirmesi tartışmaları beraberinde getirdi.
Eski hakemler, karşılaşmadaki iki kritik pozisyonu değerlendirerek kararların nasıl olması gerektiğine ilişkin görüşlerini paylaştı.
Karşılaşmada Kocaelispor cephesinin penaltı itirazında bulunduğu pozisyonda, kaleci Nübel’in Metehan’ın ayağını tuttuğu anlar tartışma yarattı. Yeşil-siyahlı futbolcular penaltı beklerken, eski hakemler pozisyonun penaltı ve kırmızı kartla sonuçlanması gerektiğini savundu.
Deniz Ateş Bitnel: “Nübel, Metehan pozisyonunda penaltı, kırmızı kart olmalıydı. Nübel, Metehan’ın ayağını tutuyor ve etkili vuruş yapmasını engelliyor.”
Aleks Taşçıoğlu: “Nübel, Metehan’ın ayağını iki eliyle net şekilde tuttu. Metehan’ın topla oynaması engelleniyor. Pozisyon penaltı ve akabinde kırmızı kart olması gerekirdi. Mutlak suretle VAR müdahale etmeliydi.”
Bülent Yıldırım: “İki elle tutuyor, oyuncunun topa vurmasını geciktiriyor. Kalecinin yaptığı hamlede top için mücadele yok. Pozisyon penaltı ve kırmızı kart.”
Seçim Demirel: “Bu bir penaltı ve kırmızı kart olmalıydı. VAR müdahalesi de gerekiyordu. Hakemin bulunduğu yer itibarıyla bu pozisyonu tespit etmesi çok zordu.”
Karşılaşmanın son bölümünde bu kez Beşiktaş penaltı bekledi. Kocaelisporlu Emir Ortakaya’nın Dusan Vlahovic’in yüzüne doğru yaptığı müdahale sonrası siyah-beyazlı futbolcular hakeme itiraz etti. Pozisyonu değerlendiren eski hakemler, penaltı kararı verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.
Deniz Ateş Bitnel: “Emir’in Vlahovic’e müdahalesi de ihlal. Dışarıda temas var ama içeride de devam ediyor ise… Pozisyon penaltı olmalıydı!”