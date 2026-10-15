A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Andrea Mazzon ile yollar ayrıldı
13:46, 15/10/2026, Perşembe
DHA
Andrea Mazzon
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Andrea Mazzon ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Federasyondan konuyla ilgili olarak yapılan resmi açıklamada İtalyan başantrenöre bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür edilerek, "A Kadın Milli Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Andrea Mazzon’a değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.