A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Andrea Mazzon ile yollar ayrıldı

Federasyondan konuyla ilgili olarak yapılan resmi açıklamada İtalyan başantrenöre bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür edilerek, "A Kadın Milli Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Andrea Mazzon’a değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.