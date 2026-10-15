EuroLeague'de 6. hafta: Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih
11:30, 15/10/2026, Perşembe
AA
Beşiktaş Basketbol
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında Beşiktaş yarın Bayern Münih'i konuk edecek.
Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
İki takım da geride kalan 5 haftayı 2'şer galibiyet ve 3'er yenilgiyle tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip son maçında Hapoel IBI'ye 100-82 yenildi. Bayern Münih ise İstanbul'da oynanan müsabakada Anadolu Efes'i 101-93 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından Beşiktaş 12, Alman ekibi 14. basamakta yer aldı.
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