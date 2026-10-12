Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Ülker'den yeni açılım

Ülker'den yeni açılım

Fazlı Şahan
04:00, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Ülker'den yeni açılım
Mete Buyurgan

Yıldız Holding bünyesindeki Pladis Global, İngiltere’de 7 fabrikayla bisküvide yüzde 26 paya sahip. Şirket, robot teknolojisiyle üretimde verimliliği artırırken 2025’te 3,3 milyar avro ciro yaptı.

Türkiye'nin gıda devlerinden Yıldız Holding, İngiltere'deki üretim gücüyle dünya pazarındaki konumunu sağlamlaştırıyor. Holding bünyesinde faaliyet gösteren Londra merkezli pladis Global, McVitie's, Ülker ve GODIVA gibi markalarıyla küresel bisküvi, çikolata, kek ve atıştırmalık sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alıyor. İngiltere bisküvi pazarının yüzde 26'sını elinde bulunduran şirket, 26 fabrikasındaki üretimiyle uluslararası pazarlara ulaşıyor. pladis'in Londra'daki 101 yıllık Harlesden fabrikasını yerinde inceleyerek üretim süreçlerini ve teknoloji yatırımlarını görme fırsatı bulduk.

101 YILLIK FABRİKADA ROBOTLU ÜRETİM

Harlesden tesisini tanıtan pladis Birleşik Krallık, İrlanda, Avrupa ve ANZ Bölgesel Başkanı Mete Buyurgan, küresel rekabette ayakta kalmanın yolunun sürekli yatırım ve verimlilikten geçtiğini söyledi. Fabrikadaki otomasyon yatırımlarına dikkat çeken Buyurgan, daha önce 33 kişinin gerçekleştirdiği paletli taşıma işinin artık tek bir robotla yapılabildiğini belirterek, teknolojinin üretim süreçlerinde yarattığı dönüşümü anlattı. Buyurgan, "Piyasalar zorlu bir dönemden geçiyor. Buna rağmen iyi bir ağ oluşturduk ve ekip olarak verimli çalışıyoruz. Maliyetlerle başa çıkmanın verimlilikten başka çaresi yok. Rekabetin içinde kalabilmek için sürekli yatırım yapmak, yenilenmek ve kazandığınız parayı yeniden işe yatırmak zorundasınız" dedi.

EN YAKIN RAKİBİNE 16 PUAN FARK ATTI

İngiltere'nin en büyük bisküvi üreticisi olduklarını vurgulayan Buyurgan, pazar payında rakiplerine önemli fark attıklarını ifade etti. Buyurgan, "İngiltere'de yaklaşık yüzde 26 pazar payıyla lider konumdayız. En yakın rakibimizin payı ise yüzde 10 seviyesinde. 7 fabrikamızda 4 bin 500 kişi çalışıyor. Londra ve Manchester'da büyük çikolata, kek ve bisküvi tesislerimiz, Liverpool'da ise kraker fabrikamız bulunuyor" diye konuştu. Şirketin üretim ağı Carlisle, Aintree, Manchester, Halifax, Stockport, Harlesden ve Leicester tesislerinden oluşuyor.

İNGİLTERE'DEN 70 ÜLKEYE İHRACAT

Şirket, burada ürettiği ürünleri Avustralya'dan Amerika'ya kadar 70'ten fazla ülkeye ihraç ediyor. Türkiye'deki üretim tesislerinin de bu küresel ağda önemli rol üstlendiğini belirten Buyurgan, "Türkiye'deki fabrikalarımızda geliştirdiğimiz yeni ve inovatif ürünleri İngiltere'ye ithal ediyoruz. Bir taraftan Türkiye'deki üretim gücümüzden yararlanırken diğer taraftan İngiltere'den dünyanın farklı pazarlarına ihracat gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Gıda sektöründe tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiğini dile getiren Buyurgan, köklü markaların bile kendilerini sürekli yenilemek zorunda olduğuna işaret etti. Bazı ürünlerin yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip olduğunu, McVitie's markasının da 130 yılı aşan bir geçmişi bulunduğunu anlatan Buyurgan, şöyle devam etti: "Yenilik bizim işimizde çok önemli. Tüketici değişiyor, jenerasyonlar değişiyor. Çok eski ve güçlü markalarımız var ancak genç tüketicileri yakalamak için bunları da yenilememiz gerekiyor."

Godiva'nin hikayesini anlattı

  • Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dünyaca ünlü çikolata markası Godiva'nın satın alınma sürecine ilişkin ilginç bir aile anısını paylaştı. New York'ta satın alma anlaşmasını yaparken ablasını telefonla aradığını anlatan Ülker, "Ablama Godiva'yı satın alacağımızı ve ne kadar para ödeyeceğimizi söyledim. 'O kadar paramız var mı, ödeyebilecek miyiz?' diye sordu. Ben de 'Öderiz, olmazsa çalışır öderiz' dedim" ifadelerini kullandı. Ablasının çocukluk yıllarına ait bir anısını da aktaran Ülker, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ablam, 'Babam beni seyahatlere götürürdü. Godiva çikolatasını görünce baba bana bundan al derdim. Babam da biz çikolata yapıyoruz, ben ona para vermem derdi. Bana o çikolatadan almadı. Şimdi sen fabrikasını satın alıyorsun, teşekkür ederim' dedi."

Kraldan 100. yıl tebriği

  • Godiva'nın 100. kuruluş yılını kutladığını belirten Murat Ülker, kraliyetten de tebrik mektubu aldıklarını söyledi. McVitie's, Godiva ve Verkade gibi grup bünyesindeki köklü markaların İngiltere, Belçika ve Hollanda'da kraliyetle ilişkili marka geçmişlerine sahip olduğunu anlattı. Londra'daki 101 yıllık Harlesden fabrikasının kapılarını açan şirket, 2025 yılını 3,3 milyar avro ciroyla tamamladı.

Çikolata liginde üst sıralarda

  • pladis Global, dünya genelindeki 26 fabrikasıyla bisküvi, çikolata ve atıştırmalık sektörünün önde gelen üreticileri arasında yer alıyor. Tatlı bisküvi üretiminde dünyanın 4'üncü, çikolata üretiminde 7'nci, tuzlu bisküvi üretiminde ise 8'inci büyük üreticisi konumunda bulunan şirket, yılda 1 milyon ton bisküvi, kek ve çikolata üretiyor. Birleşik Krallık'taki 7 fabrikasında 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayan pladis Global, İngiltere bisküvi pazarında yüzde 26'lık payla liderliğini sürdürüyor. İngiltere'den 70'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, 2025 yılını 3,3 milyar avro ciroyla tamamladı. McVitie's, GODIVA ve Ülker gibi köklü markaları bünyesinde bulunduran pladis Global, geniş üretim ve dağıtım ağıyla uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Bakan Bolat: 80 bin 150 adet kültür ve tabiat varlığımızın yurt dışına kaçırılması engellenmiş oldu
Ekonomi
Bakan Bolat: 80 bin 150 adet kültür ve tabiat varlığımızın yurt dışına kaçırılması engellenmiş oldu
Altında 2027 hesabı: Düşecek mi yükselecek mi? Dev bankadan dikkat çeken tahmin
Ekonomi
Altında 2027 hesabı: Düşecek mi yükselecek mi? Dev bankadan dikkat çeken tahmin
ASELSAN’dan İHA’lara karşı yeni kalkan: GÖKALP
Ekonomi
ASELSAN’dan İHA’lara karşı yeni kalkan: GÖKALP

Başlıklar :ÜlkerYıldız Holdingekonomi
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026