Ülker'den yeni açılım

Türkiye'nin gıda devlerinden Yıldız Holding, İngiltere'deki üretim gücüyle dünya pazarındaki konumunu sağlamlaştırıyor. Holding bünyesinde faaliyet gösteren Londra merkezli pladis Global, McVitie's, Ülker ve GODIVA gibi markalarıyla küresel bisküvi, çikolata, kek ve atıştırmalık sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alıyor. İngiltere bisküvi pazarının yüzde 26'sını elinde bulunduran şirket, 26 fabrikasındaki üretimiyle uluslararası pazarlara ulaşıyor. pladis'in Londra'daki 101 yıllık Harlesden fabrikasını yerinde inceleyerek üretim süreçlerini ve teknoloji yatırımlarını görme fırsatı bulduk.

101 YILLIK FABRİKADA ROBOTLU ÜRETİM

Harlesden tesisini tanıtan pladis Birleşik Krallık, İrlanda, Avrupa ve ANZ Bölgesel Başkanı Mete Buyurgan, küresel rekabette ayakta kalmanın yolunun sürekli yatırım ve verimlilikten geçtiğini söyledi. Fabrikadaki otomasyon yatırımlarına dikkat çeken Buyurgan, daha önce 33 kişinin gerçekleştirdiği paletli taşıma işinin artık tek bir robotla yapılabildiğini belirterek, teknolojinin üretim süreçlerinde yarattığı dönüşümü anlattı. Buyurgan, "Piyasalar zorlu bir dönemden geçiyor. Buna rağmen iyi bir ağ oluşturduk ve ekip olarak verimli çalışıyoruz. Maliyetlerle başa çıkmanın verimlilikten başka çaresi yok. Rekabetin içinde kalabilmek için sürekli yatırım yapmak, yenilenmek ve kazandığınız parayı yeniden işe yatırmak zorundasınız" dedi.

EN YAKIN RAKİBİNE 16 PUAN FARK ATTI

İngiltere'nin en büyük bisküvi üreticisi olduklarını vurgulayan Buyurgan, pazar payında rakiplerine önemli fark attıklarını ifade etti. Buyurgan, "İngiltere'de yaklaşık yüzde 26 pazar payıyla lider konumdayız. En yakın rakibimizin payı ise yüzde 10 seviyesinde. 7 fabrikamızda 4 bin 500 kişi çalışıyor. Londra ve Manchester'da büyük çikolata, kek ve bisküvi tesislerimiz, Liverpool'da ise kraker fabrikamız bulunuyor" diye konuştu. Şirketin üretim ağı Carlisle, Aintree, Manchester, Halifax, Stockport, Harlesden ve Leicester tesislerinden oluşuyor.

İNGİLTERE'DEN 70 ÜLKEYE İHRACAT

Şirket, burada ürettiği ürünleri Avustralya'dan Amerika'ya kadar 70'ten fazla ülkeye ihraç ediyor. Türkiye'deki üretim tesislerinin de bu küresel ağda önemli rol üstlendiğini belirten Buyurgan, "Türkiye'deki fabrikalarımızda geliştirdiğimiz yeni ve inovatif ürünleri İngiltere'ye ithal ediyoruz. Bir taraftan Türkiye'deki üretim gücümüzden yararlanırken diğer taraftan İngiltere'den dünyanın farklı pazarlarına ihracat gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Gıda sektöründe tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiğini dile getiren Buyurgan, köklü markaların bile kendilerini sürekli yenilemek zorunda olduğuna işaret etti. Bazı ürünlerin yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip olduğunu, McVitie's markasının da 130 yılı aşan bir geçmişi bulunduğunu anlatan Buyurgan, şöyle devam etti: "Yenilik bizim işimizde çok önemli. Tüketici değişiyor, jenerasyonlar değişiyor. Çok eski ve güçlü markalarımız var ancak genç tüketicileri yakalamak için bunları da yenilememiz gerekiyor."

Godiva'nin hikayesini anlattı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dünyaca ünlü çikolata markası Godiva'nın satın alınma sürecine ilişkin ilginç bir aile anısını paylaştı. New York'ta satın alma anlaşmasını yaparken ablasını telefonla aradığını anlatan Ülker, "Ablama Godiva'yı satın alacağımızı ve ne kadar para ödeyeceğimizi söyledim. 'O kadar paramız var mı, ödeyebilecek miyiz?' diye sordu. Ben de 'Öderiz, olmazsa çalışır öderiz' dedim" ifadelerini kullandı. Ablasının çocukluk yıllarına ait bir anısını da aktaran Ülker, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ablam, 'Babam beni seyahatlere götürürdü. Godiva çikolatasını görünce baba bana bundan al derdim. Babam da biz çikolata yapıyoruz, ben ona para vermem derdi. Bana o çikolatadan almadı. Şimdi sen fabrikasını satın alıyorsun, teşekkür ederim' dedi."

Kraldan 100. yıl tebriği

Godiva'nın 100. kuruluş yılını kutladığını belirten Murat Ülker, kraliyetten de tebrik mektubu aldıklarını söyledi. McVitie's, Godiva ve Verkade gibi grup bünyesindeki köklü markaların İngiltere, Belçika ve Hollanda'da kraliyetle ilişkili marka geçmişlerine sahip olduğunu anlattı. Londra'daki 101 yıllık Harlesden fabrikasının kapılarını açan şirket, 2025 yılını 3,3 milyar avro ciroyla tamamladı.

Çikolata liginde üst sıralarda

pladis Global, dünya genelindeki 26 fabrikasıyla bisküvi, çikolata ve atıştırmalık sektörünün önde gelen üreticileri arasında yer alıyor. Tatlı bisküvi üretiminde dünyanın 4'üncü, çikolata üretiminde 7'nci, tuzlu bisküvi üretiminde ise 8'inci büyük üreticisi konumunda bulunan şirket, yılda 1 milyon ton bisküvi, kek ve çikolata üretiyor. Birleşik Krallık'taki 7 fabrikasında 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayan pladis Global, İngiltere bisküvi pazarında yüzde 26'lık payla liderliğini sürdürüyor. İngiltere'den 70'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, 2025 yılını 3,3 milyar avro ciroyla tamamladı. McVitie's, GODIVA ve Ülker gibi köklü markaları bünyesinde bulunduran pladis Global, geniş üretim ve dağıtım ağıyla uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekonomi

Bakan Bolat: 80 bin 150 adet kültür ve tabiat varlığımızın yurt dışına kaçırılması engellenmiş oldu

Ekonomi

Altında 2027 hesabı: Düşecek mi yükselecek mi? Dev bankadan dikkat çeken tahmin

Ekonomi

ASELSAN’dan İHA’lara karşı yeni kalkan: GÖKALP