DEİK/Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı Abdullah Eriş,

“DEİK/Türkiye-Yemen İş Konseyi olarak 2010 yılından bu yana iki ülkenin iş insanlarını bir araya getiriyor, ticari ilişkilerimizi güçlendirmek ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamak için çalışıyoruz. Yemen’deki zorlu ekonomik ve insani koşullara rağmen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu süreçte Türkiye’de yaşayan Yemenli iş insanlarının kurduğu güçlü iş ağı, ticari ilişkilerimizin canlı kalmasına ve Türkiye’nin Yemen’e ihracatının sürmesine önemli katkı sağlıyor. Türkiye ile Yemen arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 732 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’nin Yemen’e ihracatı 2025’te 714 milyon dolara, 2026’nın ilk sekiz ayında ise 524 milyon dolara ulaştı. Karşılıklı güvene ve uzun yıllara dayanan iş ilişkilerimizin, ticaret hacmimizi artırmak ve yeni yatırımları hayata geçirmek için güçlü bir zemin oluşturduğuna inanıyoruz. Bugünkü iş forumunun ve ikili iş görüşmelerinin, bu fırsatları somut ticaret ve yatırım projelerine dönüştürmek isteyen iş insanlarımız için yeni ortaklıkların önünü açmasını temenni ediyoruz” dedi.