Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Özel sektörü görmeyen bir iklim politikası başarılı olamaz”

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, TOBB koordinasyonunda düzenlenen COP31 İş ve Yatırım Zirvesi, 12 Kasım’da Antalya’da başladı. 55’i aşkın ülkeden bin 500’ün üzerinde kayıtlı katılımcıyı “From Ambition to Delivery” (Hedeften Uygulamaya) temasıyla buluşturan zirvede, iklim finansmanından enerji dönüşümüne, sanayinin karbonsuzlaştırılmasından dirençli şehirlere uzanan konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi ve ekolojinin birbirini desteklediğini, yeşil dönüşümün fosil yakıt ithalatını azaltarak makroekonomik istikrara da katkı sağlayacağını belirtti. İklim hedeflerinin yatırıma dönüşmesi için finansmana hazır projelerin, uygun finansman araçlarının ve kamu-özel sektör iş birliğinin önemini vurgulayan Yılmaz, “Özel sektörü görmeyen, özel sektörün enerjisini harekete geçirmeyen bir iklim politikası başarılı olma şansına sahip değildir” dedi. Zirvenin özel sektörün iklim gündemindeki rolünü güçlendirdiğini belirten Yılmaz, COP31 Özel Sektör Temsilcisi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ekibine organizasyonun hazırlık sürecine sundukları katkılar için teşekkür ederek iş dünyasının COP süreçlerinde daha güçlü ve kalıcı biçimde temsil edilmesi gerektiğini ifade etti.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31’i bir “uygulama COP’u” olarak konumlandırdıklarını belirterek 2035’e kadar nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35’e, üretim ve imalatta döngüsel malzeme kullanımını en az yüzde 15’e çıkarma hedeflerini paylaştı. İklim hedeflerini yatırım yapılabilir projelere dönüştürmek amacıyla başlatılan İklim Uygulama Köprüsü’ne değinen Kurum, “Amacımız şu, ülkelerin önceliklerini yatırım yapılabilir projelere çevirmek. Finansmanla projeyi, teknolojiyle ihtiyacı buluşturmak, bu köprünün en sağlam ayağı ise iş dünyamız” dedi. TOBB ile kurdukları ortaklığın özel sektörün yatırım ve üretim gücünü COP31 sürecine dahil etme iradesine dayandığını vurgulayan Kurum, iş dünyasıyla oluşturulan iş birliğini uzun vadeli bir ortaklığa dönüştürmek istediklerini belirterek TOBB’a ve zirveye katkı sağlayan iş dünyası temsilcilerine teşekkür etti.

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Hisarcıklıoğlu: "İklim hedeflerine müzakere salonlarında ulaşılmaz; fabrikalarda, tarlalarda, şantiyelerde ulaşılır"

TOBB Başkanı ve COP31 İş Forumu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, COP tarihinde ilk kez iş dünyasının Liderler Zirvesi ile eş zamanlı olarak bir araya geldiğine dikkat çekti. İş dünyasının COP'ta bir misafir değil, masada olduğunu, iklim değişikliğinin her işletmeyi etkilediğini, hükümetlerin kuralları koyduğunu, iş dünyasının da buna göre hareket ettiğini söyledi. Hükümetlerin anlaşmaları imzaladığını, iş dünyasının ise yatırımları yaptığını anlatan Hisarcıklıoğlu, "İklim hedeflerine, müzakere salonlarında ulaşılmaz. Bu hedeflere fabrikalarda, tarlalarda ve şantiyelerde ulaşılır. Bu hedeflere, iş dünyası sayesinde ulaşılır. Şunu çok açık söyleyeyim, iklim eylemi iş dünyası için bir maliyet değil, neslimizin en büyük yatırım fırsatıdır. İhtiyacımız olan şeylerin çoğu zaten mevcut, teknoloji hazır, ihtiyacımız olan tek şey uygulama. Ancak iş dünyası bunu tek başına yapamaz, net ve istikrarlı politikalara ihtiyacımız var. Daha hızlı izinlere, adil rekabete ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası Başkanından çağrı

COP31 İş Forumu CEO’su Sarp Kalkan’ın moderatörlüğündeki “What Makes Climate Policy Investable?” (İklim Politikalarını Yatırım Yapılabilir Kılan Nedir?) oturumunda, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ve BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila, iklim finansmanının önündeki engelleri değerlendirdi. Ajay Banga, Dünya Bankası’nın özel sektör sermayesini harekete geçirmeye yönelik reformlarına değinerek iklim yatırımlarının ekonomik getiriler ve genç istihdamı odağında ele alınması gerektiğini belirtti. Carlos Torres Vila ise gelişmekte olan pazarlardaki KOBİ’lerin yeşil finansmana erişiminin önemine dikkat çekerek, Enerji verimliliği, elektrifikasyon, akıllı şebekeler ve yapay zekânın Türkiye gibi yüksek potansiyele sahip ülkelerde rekabet gücünü artırabileceğini ifade etti.

Londra Belediye Başkanı: “Ya sorunun parçası olabiliriz ya çözümün kendisi”

COP 31 İş Dünyası Forumu kapsamında düzenlenen “Climate Policy in a Changing World” (Değişen Dünyada İklim Politikaları) başlıklı panelde, iklim eylemi ile ekonomik büyümenin ayrılmaz bir bütün olduğu ve sürdürülebilir bir gelecek için kamu, özel sektör ile yerel yönetimlerin acilen güçlü iş birlikleri kurması gerektiği vurgulandı. Avrupa İklim Vakfı CEO'su Laurence Tubiana'nın moderatörlüğünde bir araya gelen Londra Belediye Başkanı Lord Sadiq Khan ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) Başkanı Peter Bakker, iklim krizinin ahlaki bir tartışmadan çıkarak arz zinciri ve sigorta risklerini doğrudan etkileyen net bir ekonomik zorunluluğa dönüştüğünü belirterek, eylemsizliğin maliyetinin harekete geçmekten çok daha yıkıcı olduğunun altını çizdi. Sadiq Khan, "19. yüzyılı imparatorluklar yüzyılı, 20. yüzyılı ise ulus devletler yüzyılı olarak düşünürsek, 21. Yüzyıl şehirlerin ve belediye başkanlarının yüzyılıdır. Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor ve enerjinin yüzde 70'inden fazlasını biz tüketiyoruz. Ya sorunun parçası olabiliriz ya da çözümün kendisi" diye konuştu.

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Enerji güvenliğinden sanayinin dönüşümüne çevre gündemi zirveye damga vurdu

Zirvenin diğer oturumlarında iş dünyasının iklim politikalarına yaklaşımı, enerji güvenliği, elektrifikasyon, iklim finansmanı ve sanayinin dönüşümü gündeme geldi.

Fortescue Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Andrew Forrest ile Octopus Energy Group Kurucusu ve CEO’su Greg Jackson’ın katıldığı oturumda iş dünyasının iklim politikalarına yaklaşımı ele alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, IEA İcra Direktörü Fatih Birol ve BBVA Grup CEO’su Onur Genç’in katıldığı oturumda enerji arz güvenliği; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler’in yer aldığı oturumda ise elektrifikasyon değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve ICC Genel Sekreteri John W.H. Denton ise iklim yatırımlarının finansmanını ele aldı.

Günün diğer oturumlarında sanayinin karbonsuzlaştırılması, yeşil sanayileşmede rekabet gücü ve şehirlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı görüşüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile TÜSİAD Başkan Yardımcısı Perihan İnci de sanayinin dönüşümüne ilişkin oturumda yer aldı.

COP31 İş ve Yatırım Zirvesi, 13 Kasım’da iş dünyasının iklim hedeflerine katkıları, döngüsel ekonomi, KOBİ’lerin yeşil dönüşümü, iklim teknolojileri ve COP32 sürecine odaklanan oturumlarla devam edecek.