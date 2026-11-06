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Rönesans Gayrimenkul’ün net operasyonel kârı ilk 9 ayda 175 milyon euroya ulaştı

11:31, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 13:48, 06/11/2026, Cuma
AA
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Şirket, yılın ilk dokuz ayında mevcut portföyünün kâr oluşturma kapasitesini artırırken, stratejik satın almalarla büyümesini destekledi.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 2026'nın ilk 9 ayında düzeltilmiş net operasyonel kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artırarak 175 milyon euroya çıkardı. Üç Optimum alışveriş merkezinin tamamını bünyesine katan şirket, ekim ayında hissedarlarına 2,6 milyar lira temettü dağıttı.

Rönesans Gayrimenkul'den yapılan açıklamaya göre, Rönesans Holding'in ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ (RGY), yılın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre şirket, yüksek doluluk oranı, kiracı cirolarındaki artış ve aktif varlık yönetimiyle operasyonel performansını sürdürdü.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım, yılın 9 ayında mevcut portföyünün kar yaratma kapasitesini artırırken, stratejik satın almalarla büyümesini destekledi.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 2025'in eylül ayında İzmir Optimum'un, kasım ayında ise Ankara Optimum Outlet'in kalan yüzde 50 paylarını satın almasının ardından, Eylül 2026'da da İstanbul Optimum Premium Outlet'teki satın alma işlemini tamamladı. Böylece üç alışveriş merkezinin de tamamı Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın sahipliğine geçti.

Söz konusu satın almalarla Optimum portföyündeki sahiplik yapısını güçlendiren şirket, kar oluşturan gayrimenkul portföyünde tam konsolidasyonu tamamladı.

Üç alışveriş merkezindeki satın alma işlemlerinin net operasyonel kara yıllık 32 milyon euro ilave katkı sağlaması öngörülürken, işlemler sonucunda brüt varlık değerinde 602 milyon euroluk artış gerçekleşti.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 2025'te başlattığı temettü dağıtımını bu yıl da sürdürdü. Ekim 2026'da hissedarlarına toplam 2,6 milyar lira temettü dağıtan şirket, yılın 9 ayında 124 milyon euro serbest nakit akışı oluşturdu.

Şirket, yılın 9 ayında düzeltilmiş net operasyonel karını geçen yılın aynı dönemine göre euro bazında yüzde 27 artırarak 175 milyon euroya yükseltti.

Bu büyümede mevcut portföyün organik performansının yanı sıra 2025'in ikinci yarısında tamamlanan İzmir Optimum ve Ankara Optimum Outlet'in satın alımları etkili oldu.

Rönesans Gayrimenkul'ün AVM portföyünde güçlü doluluk ve ciro artışı

Şirketin düzeltilmiş brüt varlık değeri 4,3 milyar euroya, Avrupa Kamu Gayrimenkul Birliği (EPRA) standartlarına göre düzeltilmiş net aktif değeri ise 3,8 milyar euroya ulaştı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Şanlıurfa, Samsun ve Kahramanmaraş'taki 12 alışveriş merkezi ve 4 ofis binasıyla faaliyet gösteren şirket, yaklaşık 737 bin metrekarelik kiralanabilir alanı ve portföy genelinde yüzde 100'e yakın doluluk oranıyla sektördeki güçlü konumunu sürdürdü.

Şirketin alışveriş merkezlerinde son 12 aylık ziyaretçi sayısı 114 milyona ulaşırken, kiracı ciroları yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı.

Böylece kiracı ciro büyümesi, aynı dönemdeki yüzde 31,5'lik ortalama enflasyonun ve yüzde 29,5'lik sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Aktif varlık yönetimi yaklaşımı doğrultusunda yılın 9 ayında 23 bin 251 metrekarelik alanda yeniden kiralama ve geliştirme faaliyeti gerçekleştiren şirket, portföy genelinde 127 mağaza açılışına imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, şirketin 2026'nın 9 ayında düzeltilmiş net operasyonel karını, geçen yılın aynı dönemine göre euro bazında yüzde 27 artırarak 175 milyon euroya ulaştırdığını belirtti.

Yaşar,
"Önümüzdeki dönemde de finansal disiplinimizden ödün vermeden sürdürülebilir büyümeye ve hissedarlarımız için değer oluşturmaya devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.

Optimum portföyünde gerçekleştirdikleri satın almalarla üç alışveriş merkezinin tamamını Rönesans Gayrimenkul bünyesine kattıklarını aktaran Yaşar, şirketin güçlü nakit akışı sayesinde ekim ayında hissedarlarına 2,6 milyar lira temettü dağıttığını kaydetti.


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Başlıklar :Rönesans Gayrimenkulkâr payıyatırım
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Rönesans Gayrimenkul’ün net operasyonel kârı ilk 9 ayda 175 milyon euroya ulaştı
Şirket, yılın ilk dokuz ayında mevcut portföyünün kâr oluşturma kapasitesini artırırken, stratejik satın almalarla büyümesini destekledi.
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