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Intercity 9 ayda 3,1 milyar TL FAVÖK elde etti: Net borç yüzde 51 azaldı

İLAN/REKLAM17:37, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 17:38, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Intercity

Intercity, halka arz gelirlerinden bağımsız olarak, kendi oluşturduğu kaynaklarla net finansal borcunu 2025 yıl sonuna göre %51 azaltarak 5,9 milyar TL’ye düşürdü. Halka arzdan elde edilen kaynağın ise yaklaşık %49’unu yeni araç yatırımlarına yönlendirerek son üç ayda 814 araç satın aldı. Kalan kaynakla yeni araç yatırımlarına devam edilecek.

Operasyonel araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren Intercity (“Ekim Turizm”), 2026 yılının ilk dokuz ayında verimlilik ve sermayenin etkin kullanımına odaklandı. Yüksek finansman maliyetleri ve ikinci el araç fiyatlarındaki reel düşüş karşısında yeni yatırımlarında seçici davranan Şirket, finansal borcunu azaltmayı sürdürdü. 30 Eylül 2026 itibarıyla Intercity’nin toplam varlıkları yaklaşık 38 milyar TL, özkaynakları 22 milyar TL oldu. Özkaynaklar toplam kaynakların %58’ini oluşturdu. Operasyonel kiralamada kullanılan kara ve deniz araçlarının defter değeri yaklaşık 30 milyar TL’ye ulaştı. Toplam varlıkların %79’unu oluşturan bu araçların defter değeri, net finansal borcun 5,1 katı seviyesinde gerçekleşti.

Verimliliğe odaklanan yönetim

Intercity, filo yönetiminde araç sayısından ziyade yatırım getirisine ve sermayenin etkin kullanımına öncelik vermekte. Bu doğrultuda Şirket, mevcut piyasa koşullarını gözeterek finansal borçluluğunu azaltırken, yeni araç yatırımlarını kârlılık ve verimlilik odaklı bir yaklaşımla planlamakta. Filo büyüklüğündeki azalışa bağlı olarak, 2026 yılının ilk dokuz ayında kiralama gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre %11 gerilerken, araç başına ortalama kira geliri reel olarak %4 arttı. Aynı dönemde operasyonel ve faaliyet giderleri %20, araç başına ortalama giderler ise reel olarak %7 azaldı. Araç başına ortalama FAVÖK seviyesinin korunmasıyla operasyonel verimlilik sürdürüldü.

FAVÖK

Intercity, 2026 yılının ilk dokuz ayında 3,1 milyar TL FAVÖK ve %30 FAVÖK marjı elde etti. Şirket’in ana faaliyetleri FAVÖK bazında operasyonel kâr üretmeye devam ederken, dönem sonucunda kaydedilen net zararın temel belirleyicisi amortisman giderlerindeki artış oldu. Operasyonel kiralamada araçların amortisman giderleri, dönem kârlılığını etkileyen önemli unsurlardan biri. Şirket, ikinci el araç piyasasındaki gelişmeleri dikkate alarak filonun kalıntı değer tahminlerini güncelledi. Bu güncelleme sonucunda amortisman giderleri arttı ve muhasebesel kârlılığı etkiledi. Doğrudan nakit çıkışı oluşturmayan bu gider artışına rağmen Şirket, pozitif FAVÖK üretmeye devam etti. Araç başına FAVÖK seviyesinin korunması ve birim operasyonel giderlerin azalması, Şirket’in operasyonel verimliliğini ve sürdürülebilir kârlılık oluşturma kapasitesini ortaya koyuyor.

Araç filosu ve sözleşmeye bağlı kira gelirleriyle desteklenen iş modeli

Intercity’nin iş modeli, araçların kiralama dönemi boyunca sağladığı sözleşmeye bağlı gelirler ile kontrat sonunda gerçekleştirilen ikinci el satışlardan elde edilen nakit akışına dayanıyor. Public (Genel) Araç yatırımlarının finansmanında kullanılan borçlar, kira gelirleri ve araçların ikinci el satışlarından sağlanan nakit akışlarıyla geri ödenmektedir. 30 Eylül 2026 itibarıyla Şirket’in yaklaşık 30 milyar TL tutarındaki kiralamaya konu araç varlığına ek olarak, mevcut sözleşmelerinden kaynaklanan ve bilançoda varlık olarak muhasebeleştirilmeyen 10,4 milyar TL tutarında ileri vadeli kontrat alacağı bulunuyor. Bu tutarın 5,6 milyar TL’lik bölümünün bir yıl içinde tahsil edilmesi öngörülüyor. Güçlü araç varlığı ve sözleşmeye bağlı gelir yapısı, Şirket’in faaliyetlerinin ve finansman modelinin temel dayanaklarını oluşturuyor.

Net finansal borçta %51 azalış

Intercity’nin toplam finansal borcu 2025 yıl sonuna göre %31 azalarak 10,6 milyar TL’ye, net finansal borcu ise %51 düşüşle 5,9 milyar TL’ye geriledi. Finansal borçluluğun azalmasına paralel olarak net finansman giderleri de önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak %28 azaldı. Halka arz kapsamında gerçekleştirilen sermaye artırımı, Şirket’in likiditesini ve özkaynak yapısını destekledi. Önceki yılın aynı dönemine göre cari oran 1,27’den 1,65’e, nakit oranı ise 0,35’ten 0,61’e yükseldi. Bu gelişmeler, kısa vadeli yükümlülüklerin karşılanmasına yönelik finansal kapasitenin güçlendiğini gösterdi.

Halka arz kaynağıyla 814 araç satın alındı

2026 yılının Temmuz ayında tamamlanan halka arzda sermaye artırımından elde edilecek net gelirin tamamını yeni araç yatırımlarında kullanacak olan Intercity, bu doğrultuda son üç aylık dönemde yaklaşık 1,92 milyar TL kaynak kullanarak 814 araç satın aldı. Böylece halka arzdan elde edilen net gelirin yaklaşık %49’u yeni araç yatırımlarına dönüştürüldü.

Halka arz gelirlerinin kalan kısmıyla yeni araç yatırımlarına devam edilecek. Satın alınan araçlardan sözleşme süreleri boyunca toplam yaklaşık 2,37 milyar TL kontrat geliri elde edilmesi öngörülüyor. Bu yatırımlar, Şirket’in seçici büyüme yaklaşımı doğrultusunda gelecekteki kiralama gelirlerini destekliyor. Intercity, güçlü varlık ve özkaynak yapısını koruyarak, uygun piyasa koşullarında filosunu kontrollü biçimde büyütmeyi ve kiralama gelirlerini artırmayı hedefliyor. Şirket’in öncelikleri arasında sermaye verimliliği, etkin maliyet yönetimi ve sürdürülebilir operasyonel kârlılık yer alıyor.

Başlıklar :IntercityfavökNet kar
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Intercity 9 ayda 3,1 milyar TL FAVÖK elde etti: Net borç yüzde 51 azaldı
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