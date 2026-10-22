Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek
Anayasa Mahkemesi (AYM), Yeni Parti'nin isminin 'Yenilik Partisi' ile benzerlik taşıdığı gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talebini oy çokluğuyla reddetti.
AYM Genel Kurulu’nda gündeme alını başvuruyu dün inceledi. Yüksek Mahkeme, 8 oya 4 karşı oy ile talepleri oy çokluğuyla reddetti. Böylece Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne karar verilmedi.
YENİLİK PARTİSİ YARGITAY'A BAŞVURMUŞTU
Hukuki süreç, Yenilik Partisi'nin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı itirazla başladı. Yenilik Partisi, Yeni Parti'nin isminin kendi parti ismiyle benzerlik taşıdığını ileri sürdü. İtirazın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Yeni Parti'ye isim değişikliği yapması için süre tanıdı. Ancak verilen sürenin sonunda isim değişikliği gerçekleşmedi. Bunun üzerine konu Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.
Yine sokağa çağırdı
- Her fırsatta Türkiye’yi Batılılara şikayet eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yine sokak çağrısı yaptı. Özel, sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ‘rüşvet’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ soruşturması kapsamında kayyum atanan Halk tv önünde düzenlenen eylemde konuştu. Özel şunları söyledi: “Yüreği bu meydanla atanlara sesleniyorum: Gün evde oturma günü değildir, gün klavye başından eleştirme, cep telefonundan paylaşım yapma günü değildir. Gün; meydanlara akma, sokaklara çıkma, mücadeleyi yükseltme günüdür.”
İl kongreleri hafta sonu yapılacak
- Yeni Parti'de, Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, 26 Ağustos'ta başlayan 1. Olağan Kurultay takvimi süreci işliyor. Partide, ilk olarak, 26-27 Eylül'de ilçelerde ön seçim uygulaması yapıldı. Ardından, 3-6 Ekim'de yapılan ilçe kongreleriyle, ilçe başkanları ve yönetimleri ile il kongrelerinin delegeleri belli oldu. Kurultay takvimi, 18 Ekim'de 410 bini aşkın üyenin katılımıyla 69 ilde il başkanlığı ön seçiminin yapılmasıyla devam etti. Ön seçimleri, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 56 ilde kurucu il başkanları kazandı. Siyasi Partiler Kanunu'na göre, il yönetimlerinin belirlenmesi için 24-27 Ekim arasında 81 ilde kongre düzenlenecek ve bunun sonucunda, 1000'in üzerinde kurultay delegesinin çıkması öngörülüyor.