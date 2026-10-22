'Üçüncü yol'cular İnce’yi yokladı

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı alternatif bir siyasi hat oluşturmayı amaçlayan 'üçüncü yol' grubunun Muharrem İnce ile temas kurduğu öne sürüldü. Engin Altay, Ali Öztunç, Gürsel Erol ve Nermin Yıldırım Kara gibi isimlerin öne çıktığı grubun, kurultay sürecinde nasıl bir pozisyon alacağı henüz netlik kazanmadı. İnce ile gerçekleştirilen temaslarda ortak hareket edilmesi veya genel başkan adaylığı konusunda bir karar alınmadığı ifade ediliyor. Görüşmelerin şimdilik temas kurma ve karşılıklı değerlendirmelerle sınırlı olduğu belirtilirken, takvimin işlemeye başlamasıyla birlikte taraflar arasındaki görüşmelerin daha sık yapılması bekleniyor. Öte yandan İnce’nin daha önce CHP'li isimlerle yaptığı değerlendirmelerde, partide tam uzlaşma sağlanması halinde genel başkan adayı olabileceğini dile getirdi biliniyor.

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