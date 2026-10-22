CHP'de 3 kişiye kesin ihraç istemi
, Perşembe04:00, 22/10/2026
Yeni Şafak
Arşiv.
CHP Merkez Yürütme Kurulu'nda alınan kararla üç isim hakkında disiplin süreci başlatıldı.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi'nin 'kesin ihraç' talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini bildirdi. Üç isim hakkında alınan tedbirli sevk kararı, henüz partiden ihraç edildikleri anlamına gelmiyor. Dosyalar, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilecek.
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