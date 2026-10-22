CHP'de 3 kişiye kesin ihraç istemi

İBB dere ıslahı başvurularını görmezden geldi

Ayazağa’daki afetin göz göre göre geldiği bir kez daha teyit edildi. Ayazağa Mahallesi Muhtarı Mustafa Karaman, dere yatağının ıslah edilmesi ve kanal temizliği için İBB ve İSKİ’ye defalarca resmi başvuruda bulunduğunu ancak sonuç alamadığını söyledi.