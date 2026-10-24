101 yıl sonra kapılarını açtı

Tarihi Muradiye Mevlevihanesi, 101 yıl sonra kapılarını yeniden açtı. Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı’nca ihya edilen tarihi mevlihanenin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Milletin gönüllerini birbirine kenetleyen manevi bir emanetin yeniden ayağa kaldırıldığını belirten Ersoy, “Çok şükür ki bu aziz milletin gönüllerini birbirine kenetleyen manevi bir emaneti, geçmişi bugüne taşıyan tarihi bir yapıyı daha ayağa kaldırmış olmanın memnuniyetini ve huzurunu birlikte yaşıyoruz” dedi.

KÜLTÜR MERKEZİ OLACAK

İhya edilen Muradiye Mevlevihanesi’nin yalnızca tarihi bir yapı olarak değil, yaşayan bir kültür ve sanat merkezi olarak hizmet sunacağını ifade eden Ersoy, merkezde geleneksel sanatların yaşatılacağını belirtti.

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