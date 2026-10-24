Maden ocağında patlama
Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel kömür madeni ocağında meydana gelen grizu patlamasında 3 işçi hayatını kaybetti. Ocakta mahsur kalan Cengiz Bölükbaşı, Recep Çolakoğlu ve Murat Kaya’nın cansız bedenleri çıkarıldı. 5 işçinin de yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel kömür madeni ocağında meydana gelen grizu patlamasında 3 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Gelik beldesi Dereiçi mevkiindeki madende dün saat 10.00 sıralarında metan gazı birikmesi sonucu patlama meydana geldi. Bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ocakta Cengiz Bölükbaşı, Recep Çolakoğlu ve Murat Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Patlamada yaralanan Cemal Arslan (45), Okan Dinçer (38), Soner Dinçer (34), Ercan Akdal (40) ve Kurtuluş Elmas (38) ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Cemal Arslan ve Okan Dinçer, ileri tedavi için Ankara’ya sevk edildi. Hayatını kaybeden işçiler bugün toprağa verilecek.
İŞLETME SAHİBİNE GÖZALTI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi. Soruşturma kapsamında, işletme sahibi M.S.D. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.