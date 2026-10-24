Savcıların yükü başsavcılarla paylaşılacak

İlke kararıyla başsavcılar ve başsavcı vekilleri, idari görevlerinin yanı sıra soruşturma dosyalarını da yürütecek. Savcı sayısı 20’ye kadar olan yerlerde başsavcı vekillerine ortalama iş yükünün yüzde 25’i, 21 ila 50 savcı bulunan yerlerde yüzde 20’si, 50’den fazla savcı bulunan yerlerde ise yüzde 15’i oranında dosya verilecek. Sorumlu olunan büroda 10’dan az savcı bulunması hâlinde oran 5 puan artırılacak, savcı sayısının 20’yi aşması durumunda ise 5 puan azaltılacak.

UYAP ÜZERİNDEN TAKİP

Asliye ceza mahkemeleri yanında görev yapan Cumhuriyet başsavcıları için de ayrı bir iş dağılımı oluşturuldu. Buna göre, beş veya daha az savcı bulunan yerlerde ortalama iş yükünün yüzde 40’ı, altı ila 10 savcı bulunan yerlerde yüzde 35’i, 11 ve üzerinde savcı bulunan yerlerde ise yüzde 30’u oranında dosya verilecek. Dosya dağılımı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden izlenecek. Dağıtımda dosya sayısının yanı sıra iş yükünü gösteren puanlar da esas alınacak. Olağanüstü iş yükü veya yoğun yönetim sorumluluğu bulunan yöneticiler, gerekçeyle geçici olarak soruşturma görevinden muaf tutulabilecek. Savcılıklardaki mevcut iş bölümleri bir ay içinde yeni kurallara uygun hâle getirilecek.

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