Bakanlık çocukların kullandığı o ürünü yasakladı: Kimyasal risk taşıyan ürün tüm raflardan toplatılıyor
17:17, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 17:47, 25/10/2026, Pazar
DHA
Bakanlık, kimyasal risk taşıyan boya setini toplattı
Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden bir sulu boya ve fırça setini kimyasal risk taşıdığı gerekçesiyle güvensiz ürün olarak ilan etti. Zincir mağazalarda satılan ürünün piyasaya arzı yasaklanırken toplatılmasına da karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, kimyasal risk taşıdığı belirlenen 'Tablo fırça ve sulu boya seti'nin toplatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, zincir mağazaları olan bir markanın 'Tablo fırça ve sulu boya seti' kimyasal risk taşıması nedeniyle güvensiz bulunmuştur. Ürünün piyasaya arzı yasaklanmış ve toplatılmasına karar verilmiştir. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Tüm vatandaşlarımız, güvensiz olarak tespit edilen ürünlere, '' adresimizden erişebilir" denildi.