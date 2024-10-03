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Resmi Gazete'de yayımlandı: Yargıtay ve Danıştay Üyeliklerine sekiz isim atandı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yargıtay ve Danıştay Üyeliklerine sekiz isim atandı

00:553/10/2024, Perşembe
IHA
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Yargıda yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Yargıda yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile birlikte, Yargıtay ve Danıştay Üyeliklerine sekiz isim atandı. Yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yargıtay ve Danıştay Üyeliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile birlikte, boş bulunan Danıştay Üyeliklerine Ankara BİM Daire Başkanı Cengiz Aydemir, İstanbul BİM Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz ve Danıştay Tetkik Hakimi Burakhan Melikoğlu seçildi. Ayrıca Yargıtay Birinci Başkanlığının 16 Yargıtay Üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren yazısı gereğince 8 üyelik kadrosuna seçim yapılması görüşülerek Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul BAM Daire Başkanı Osman Kiper, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San, İstanbul BAM Başkanı Murat Boylu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Çağlak, İstanbul Anadolu ACM Başkanı Cengiz Doğan ve HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala'nın Yargıtay Üyeliğine seçilmesine karar verildi.

Yargıda yapılan atamalar

Resmi Gazete'de yer alan karar ile birlikte, Hakimler ve Savcılar Genel Kurulunda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Marmaraereğlisi ilçesinin Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanması teklifi görüşüldü. Karara göre Marmaraereğlisi ilçesinin coğrafi durumu ve Çorlu ilçesine ulaşım imkanı göz önüne alınarak teklif kabul edildi. Karar ise 15 Ekim tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.


Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: Üç bakan yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Birçok Bakanlıkta atamalar gerçekleşirken, üç Bakan yardımcısının değişimi öne çıktı. Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cemal Sami Tüfekci görevden alındı, yerine Musa Heybet atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alındı, yerine Muhammet Bilal Macit atandı. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın yerine de Yasin Ayfer Erkoç atandı. Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Enes Çakmak; TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ufuk Yalçın atandı. TÜBİTAK Başkanlığına da Prof. Orhan Aydın atandı.


#Yargı
#Atama
#Resmi Gazete

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