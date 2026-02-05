Yeni Şafak
Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesi: Ramazan’ın gözdesi tezgahlarda

22:585/02/2026, Perşembe
IHA
Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte sofraların vazgeçilmezlerinden kurutulmuş bamya da tezgahlarda yerini aldı.

Ramazan’ın yaklaşmasıyla birlikte iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında olan bamya da tezgahlarda yerini aldı. Kuru yerli bamyanın kilosu 3 bin TL’den satışa sunulurken, ithal bamya da 2 bin 500-2 bin 600 TL arasında satılıyor. 

 Ramazan’da bamyanın öneminin daha çok ortaya çıktığını söyleyen esnaf Arif Cankı, "Ramazan’ın gelmesi ile bamyanın önemi daha da ön plana çıkıyor. Çünkü bizim kültürümüzde Ramazan sofralarımızın güzelliklerinden bir tanesi de bamya yemeği ve çorbasıdır. Genelde iri bamyayı sevmiyoruz. Çiçek bamya dediğimiz bu bamya sofralarımızda bulunuyor...

Bamyamızın fiyatı şu anda 3 bin TL. Bundan 2 ay önce 2 bin 500 TL civarlarındaydı, yükseldi fiyatları. Aslında daha da yükselebilirdi ama ithalin piyasaya girmesi ile fiyatı biraz baskılanmış oldu. Bu da bizi mutlu etti açıkçası. Çünkü ulaşılabilir durumda. Yoksa 4-4 bin 500 TL civarına yükselmesi bekleniyordu" dedi.

Cankı, ithal bamyanın fiyatları baskıladığını söyleyerek, "İthal bamya şu anda bu fiyat artışını baskılamış durumda. İthal bamyanın kilosu da 2 bin 500-2 bin 600 TL civarında satılıyor. Tabii bizim alışkın olduğumuz lezzetimiz Amasya çiçek bamyamız. Vatandaşlarımız da bu tür Ramazan hazırlıklarını Ramazan ayı gelmeden önce tamamlasınlar...

Çünkü o zaman bir anda satış yükselmesi olunca ithal de yetişemez endişesiyle fiyatlar yukarı çıkabiliyor. O yüzden Ramazan gelmeden önce sofralarının bu lezzetlerini alsınlar, evlerinde bulundursunlar istiyoruz" ifadelerini kullandı.

