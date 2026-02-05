Yeni Şafak
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'nın lideri oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'nın lideri oldu

5/02/2026
DHA
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) 2025 yılı trafik raporlarına göre İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Major Havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

ACI Europe, 2025 yılı Havalimanı trafik raporlarını yayımladı. Yayımlanan rapora göre İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yıllık 20 milyon üzerinde yolcuya hizmet veren 'Major Airports' kategorisinde 48,4 milyon yolcu sayısı ve yüzde 16'lık büyüme oranı yakaladığını açıkladı. Güncel rapora göre, ilk sırada Sabiha Gökçen Havalimanı olurken, ikinci sırada Barcelona Havalimanı yer aldı. Listede Münih Havalimanı 3'üncü, Roma Havalimanı ise 4'üncü sıradaki yerini aldı. 2025 yılı, havacılık sektörü için toparlanmanın ötesinde bir büyüme yılı olurken, Sabiha Gökçen Havalimanı sergilediği performansla Londra, Paris ve Frankfurt gibi geleneksel merkezleri geride bıraktı.

YATIRIMLAR BAŞARIYI GETİRDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, bu başarının HEAŞ, terminal işletmecisi ISG ve havalimanı paydaşlarının eşgüdümlü çalışmaları neticesinde elde edildiği belirtilirken, dijitalleşme odaklı yolcu deneyimi süreçleri ve devreye alınan ikinci pistin operasyonel verimliliği en önemli etkenler olarak ön plana çıktı. Düşük maliyetli taşıyıcıların (LCC) merkezi olma konumunu güçlendiren havalimanı hem iç hatlarda hem de uluslararası hatlardaki yeni rotalarıyla yolcu trafiğini başarıyla organize etti.

#Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi
#ACI Europe
#İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
#Major Havalimanları
