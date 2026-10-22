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Denetim arttıkça vergi kaybı azalıyor

Denetim arttıkça vergi kaybı azalıyor

Uğur Duyan
04:00, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Denetim arttıkça vergi kaybı azalıyor
Arşiv.

Vergi Denetim Kurulu (VDK), 2026’nın ilk dokuz ayında yürüttüğü denetimlerde 636,9 milyar liralık matrah farkı ve azaltılan zarar tutarına ulaştı.

Vergi incelemelerinden kaynaklanan matrah farkı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102,24 artarak 451,4 milyar liraya yükseldi. Ocak-eylül döneminde 50 bin 253 mükellefi inceleyen vergi müfettişleri, 151 bin 883 rapor düzenledi. İncelemeler sonucunda tarhı önerilen vergi tutarı %90,19, önerilen ceza tutarı ise %80,89 arttı. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergide gönüllü uyumun artırılması amacıyla yürütülen çalışmalarda izaha davet ve yüksek gelir gruplarının denetimine de ağırlık verildi.

YÜKSEK GELİR GRUPLARI VE SAHTE BELGE TAKİPTE

İzaha davet uygulamasıyla 49,1 milyar liralık matrah artışı sağlanırken vergi artışı 4,58 milyar lira oldu. Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı kapsamında 16 bin 307 mükellef incelendi, 48,7 milyar liralık matrah artışı elde edildi. Gözetim altındaki yaklaşık 7 bin mükellefin geçmiş dönemlerde hiç beyanda bulunmadığı belirlendi. Sahte belge risklerine yönelik KURGAN çalışmaları kapsamında cari dönem KDV matrahında yaklaşık 4,38 milyar liralık düzeltme yapıldı. Beyanname gözetiminde 36 bin 15 mükellefe yazı gönderilirken 22,4 milyar liralık matrah artışı sağlandı, beyan edilen zararlar 23,3 milyar lira azaltıldı. Stok gözetiminde ise 541 milyon liralık matrah artışı elde edildi.


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Başlıklar :Denetimvergiekonomi
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