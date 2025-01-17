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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

07:2817/01/2025, Cuma
AA
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İstanbul'da ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile 22 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile 22 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 zanlı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 40 şüphelinin Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı.Hakimlik, 8 zanlının ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Ayrıca savcılığın adli kontrol uygulanmasını talep ettiği şüpheliler Ahmet Aktaş, Erdal Kavak, Esra Yenidünya, Fatih Alpkaya, Ferhat Keleş, Mehmet Ertaç Aydın, Mustafa Us, Özcan Tunçel ve Ömer Güngör hakkında nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.




#Beşiktaş
#Rıza Akpolat
#Aziz İhsan Aktaş

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