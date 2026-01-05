Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Çalışmalar kapsamında Çekmeköy, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Ekipler, 28 Aralık Pazar günü belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyon yapılan evde O.M. (31) isimli adam ve A.D. (30) isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 684 uyuşturucu hap, 80 gram metamfetamin ve hassas terazi ile geçirildi