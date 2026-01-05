Yeni Şafak
Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

12:535/01/2026, Monday
DHA
Çekmeköy'de uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda O.M. ile A.D. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 684 uyuşturucu hap, 80 gram metamfetamin ve hassas terazi ile geçirildi. Şüphelilerden O.M. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Sancaktepe'de çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çalışmalar kapsamında Çekmeköy, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Ekipler, 28 Aralık Pazar günü belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyon yapılan evde O.M. (31) isimli adam ve A.D. (30) isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 684 uyuşturucu hap, 80 gram metamfetamin ve hassas terazi ile geçirildi

1 KİŞİ TUTUKLANDI


Emniyetteki işlemlerin ardından A.D. dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakılırken, O.M. ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

