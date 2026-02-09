Yeni Şafak
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu

9/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Muzaffer Yıldırım, ünlü isimlere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Bebek Otel’in sahibi şüpheli Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına ilişkin iddialar çerçevesinde malvarlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bebek Otel’in sahibi şüpheli Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunduğu iddia edildi.

Soruşturma çerçevesinde Yıldırım’ın malvarlığına, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında el konuldu.



