Millete adanmış koca bir ömür! Kabineden Cumhurbaşkanı Erdoğan için peş peşe mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününde Kabine tek yürek oldu; sosyal medyada paylaşılan mesajlarda birlik, istikrar ve güçlü Türkiye vurgusu dikkat çekti.

İşte Kabine üyelerinden peş peşe gelen o mesajlar...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"Milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Bütün ömrünü milletimize ve mazlumlara adadığına şahidiz ve her gün şahitlik etmeye devam ediyoruz. Allah milletimize ve insanlığa hizmet yolunda sağlık ve afiyetle nice yıllar nasip etsin."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Aziz Milletimizin Güçlü Lideri, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Milletimizin duasını, mazlumların umudunu ve Türkiye Yüzyılı’nın iradesini omuzlarında taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımıza; sağlık, afiyet ve hayırlı, bereketli uzun ömürler diliyorum. Liderliğinde; güçlü ekonomi, bağımsız Türkiye ve adalet merkezli bir dünya idealine yürüyüşümüz kararlılıkla devam edecektir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

"Milletine adanmış bir ömür, bitmeyen bir memleket sevdası ve tükenmeyen bir hizmet aşkı... Ülkemizin her alanda tam bağımsız olma idealine liderlik eden, zorluklar karşısında dimdik durarak bizlere ilham veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yaşını kutluyorum."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

"Milletimize adanmış bir ömür, sarsılmaz irade ve güçlü liderlik. Fikirleriyle ve vizyonuyla ülkemize çağ atlatan, zalimin hasmı, mazlumun dostu, çelikten iradenin adı. Türkiye sevdasını davası bilen, milletin gönlünde yer etmiş bir lider. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, kendisine sağlık, afiyet ve aziz milletimiz için nice hizmetlerle dolu uzun ömürler diliyorum. Nice yıllara, liderimizle birlikte güçlü Türkiye'ye."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

"Türkiye'yi yeniden özgüvenle ayağa kaldıran, 'Tam Bağımsız Türkiye'nin, 'Türkiye Yüzyılı'nın lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutluyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz, söyleyecek çok şarkımız var inşallah."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

"Gün Olur Asra Bedel! Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye idealine vakfetti. Gençlerimizin hayallerine ve istikbaline her daim sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü tebrik ediyor, hayırlı uzun ömürler diliyorum."

Adalet Bakanı Akın Gürlek

"Türkiye Yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yaşını kutluyor, milletimize hizmet yolunda nice yıllar temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yolculuğu, adaletin, hakkın, inancın, cesaretin, ülkemize ve milletimize hizmet aşkının somut bir tezahürüdür. İnandığı değerler uğruna yürüyen, zorluklar karşısında asla geri adım atmayan, millet iradesini her şeyin üstünde tutan Sayın Cumhurbaşkanımıza, sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klibin paylaşıldığı gönderiyi alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

"Aşkınan koşan yorulmaz! Eser siyasetiyle imkansız denilen projeleri birer birer gerçeğe dönüştüren, ömrünü aziz milletimize adayan, cesareti ve davasına olan sarsılmaz inancıyla mazlumların umudu olan Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Aziz milletimizin refahı ve ülkemizin bekası için birlikte yürüyeceğimiz nice yıllara, nice kutlu zaferlere."

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klip hazırladı.

Partinin Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli eser, AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sürecindeki eser ve hizmetleri ile çocukluğundan bugüne geliş sürecinin ve aile üyelerinin de yer aldığı video klip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevenlerinin beğenisine sunuldu.

Şarkının sözleri şöyle:

"Aşkın ile yürüdün bu zorlu çetin yolu

Arkamızda dağ gibi tüm Anadolu dolu

Yedi düvel gelse de eğilmedi hiç başın

Bu kutlu yürüyüşte millet senin yoldaşın

Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez

Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez

Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez

Nice yıllara Reis

Yıllar yorgun düşse de sen hiç yorulmadın ki

Fırtınalar kopsa da asla durulmadın ki

Mazlumun gür sesisin dertlerin çaresisin

Titretir hainleri o gürleyen nefesin

Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez

Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez

Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez

Nice yıllara Reis"







