AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

26/02/2026, Perşembe
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Çelik, Erdoğan’ın ömrünü millete ve mazlumlara adadığını belirterek, “Allah milletimize ve insanlığa hizmet yolunda sağlık ve afiyetle nice yıllar nasip etsin” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Bütün ömrünü milletimize ve mazlumlara adadığına şahidiz ve her gün şahitlik etmeye devam ediyoruz. Allah milletimize ve insanlığa hizmet yolunda sağlık ve afiyetle nice yıllar nasip etsin." ifadelerini kullandı.




