GITEX Ai Türkiye küresel teknoloji ve yatırım ekosistemini İstanbul’da buluşturacak
T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ev sahipliğinde ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın stratejik ortaklığında ilk kez düzenlenecek GITEX Ai Türkiye 2026; 300’ün üzerinde şirket ve girişim ile 20 ülkeden, toplam 50 milyar ABD doları tutarında varlığı yöneten 100’ün üzerinde yatırımcıyı İstanbul’da buluşturacak. 9–10 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, Türkiye’nin büyüyen yapay zekâ ekonomisini küresel teknoloji ve yatırım ekosistemiyle buluşturacak.
2026 yılında 38 milyar ABD doları değerinde olan Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının 2031 yılına kadar 58 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülüyor. Türkiye, bu yıl veri merkezi ve yapay zekâ yatırımlarına 3 milyar ABD doları ayırırken, yapay zekâ inovasyonlarını desteklemek ve 2030 yılına kadar 1 gigawatt veri merkezi kapasitesi oluşturmak amacıyla özel sektörden 10 milyar ABD doları kaynak sağlamayı hedefliyor.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, “Veri merkezi ve yapay zekâ altyapısına yönelik 3 milyar ABD dolarlık yatırım taahhüdümüzün yanı sıra özel sektörden harekete geçirilen 10 milyar ABD dolarlık kaynak, yatırımcıların Türkiye’yi güçlü bir yatırım merkezi olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Dijital dünyaya hâkim genç yetenek havuzumuz ve son derece hızlı büyüyen girişimcilik ekosistemimiz başlı başına güçlü bir değer önerisi sunuyor.” dedi.
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