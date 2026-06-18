Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Giresun
Kayıp polis memurunun denizde cesedi bulundu

Kayıp polis memurunun denizde cesedi bulundu

23:4418/06/2026, Perşembe
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Giresun'da iki gündür kendisinden haber alınamayan polis memuru Osman Sinan’ın (40) cansız bedeni deniz kıyısında bulundu.

Kentte akşam saatlerinde Hacı Siyam Mahallesi'nde bir kişinin deniz kıyısında hareketsiz halde olduğunu fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

 Bölgede polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan cesedin, kentte 2 gün önce hakkında kayıp kaydı oluşturulan polis memuru Osman Sinan’a ait olduğu tespit edildi. 

Sinan’ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

#Giresun
#Kayıp
#Polis memuru
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Karne günü ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? 2026-2027 MEB takvimi