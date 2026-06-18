Kayıp polis memurunun denizde cesedi bulundu

Kentte akşam saatlerinde Hacı Siyam Mahallesi'nde bir kişinin deniz kıyısında hareketsiz halde olduğunu fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.