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Giresun'da babadan kalan tamir borcu tartışması: 21 yaşındaki genç ağır yaralandı

Giresun'da babadan kalan tamir borcu tartışması: 21 yaşındaki genç ağır yaralandı

20:0827/06/2026, Cumartesi
IHA
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Giresun'un Eynesil ilçesinde beş ay önce babasını kaybeden E.E.'den, babasından kalan tamir borcunu isteyen Ş.K. tartışma sonrası ateş açtı. Ağır yaralanan genç Eynesil Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, şüpheli tamirci teslim oldu.

Giresun’da oto tamirciliği yapan Ş.K. (29), alacağını tahsil etmek amacıyla Ören beldesine geldi. İddiaya göre, yaklaşık 5 ay önce babasını kaybeden E.E.’den (21), babasından kalan oto tamiri borcunu talep eden Ş.K. ile genç arasında tartışma çıktı.


Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K.’ye ait olduğu belirtilen tabancanın ateş alması sonucu E.E. ağır yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.E., ambulansla Eynesil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı

Olayın ardından Ş.K.’nin, yanında bulunan tabanca ve bir bıçağı güvenlik güçlerine teslim ettiği, herhangi bir kaçma girişiminde bulunmadan jandarma ekiplerine teslim olduğu bildirildi.


Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, tabancanın kazara mı yoksa tartışma sırasında mı ateş aldığına ilişkin detayların soruşturma kapsamında netlik kazanacağı belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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