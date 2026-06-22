Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İletişim Başkanı Duran'dan 'Yeşil Vatan' paylaşımı: 7 gün 24 saat yalnız bırakmıyoruz

İletişim Başkanı Duran'dan 'Yeşil Vatan' paylaşımı: 7 gün 24 saat yalnız bırakmıyoruz

19:4922/06/2026, Pazartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye’nin ormanlarını korumak için 776 gözetleme kulesi, 175 hava aracı, 5 bin 597 kara aracı, 28 bin personel ve yüz binlerce gönüllüyle 7 gün 24 saat görev yapıldığını belirtti. Duran, “Yeşil Vatan”ın korunmasının ortak geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "776 gözetleme kulesi, 175 hava aracı, 5 bin 597 kara aracı, 28 bin orman kahramanı personelimiz ve yüz binlerce gönüllümüzle, 7 gün 24 saat 'Yeşil Vatan'ı yalnız bırakmıyoruz." ifadesini kullandı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşil Vatan"a sahip çıkmanın, geleceğe sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Ormanların her canlının ortak evi, nefesi ve yarınların teminatı olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"776 gözetleme kulesi, 175 hava aracı, 5 bin 597 kara aracı, 28 bin orman kahramanı personelimiz ve yüz binlerce gönüllümüzle, 7 gün 24 saat 'Yeşil Vatan'ı yalnız bırakmıyoruz. Teknoloji, özveri ve sonsuz bir sadakatle, yanan her karış ormanlarımızı küllerinden yeniden yeşertmek için mücadele ediyoruz. Doğamızı korumak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır."


#Burhanettin Duran
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
#Yeşil Vatan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ağır hasarlı (pert) araç satışı yasaklanıyor mu, trafikten çekilecek mi? Bu tarihe dikkat