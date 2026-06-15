Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İletişim Başkanı Duran Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü’nü kutladı: Kardeşliğimiz her geçen gün daha da güçlenmektedir

İletişim Başkanı Duran Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü’nü kutladı: Kardeşliğimiz her geçen gün daha da güçlenmektedir

18:2715/06/2026, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
İletişim Başkanı Burhanettin Duran
İletişim Başkanı Burhanettin Duran

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü’nü kutladı. Duran, Milli Kurtuluş Günü’nün Azerbaycan halkının birlik ve beraberlik içinde geleceğine sahip çıktığı güçlü iradenin simgesi olduğunu belirterek, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin “tek millet, iki devlet” anlayışıyla güçlenmeye devam ettiğini ifade etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli Kurtuluş Günü’nü kutladı.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş ve dost ülke Can Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Milli Kurtuluş Günü, Azerbaycan halkının birlik ve beraberlik içinde geleceğine sahip çıktığı, devletinin bekası ve milletinin huzuru için ortaya koyduğu güçlü iradenin simgesidir. Aynı sevinçleri ve aynı acıları paylaşan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağı da "tek millet, iki devlet" anlayışıyla her geçen gün daha da güçlenmektedir. Bu anlamlı günde, Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla, kahraman gazilerimizi şükranla ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.


#Burhanettin Duran
#Azerbaycan
#Milli Kurtuluş Günü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emniyette 19 bin 96 personelin görev yeri değişti