Barışın teminatı
Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Ağustos 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Ağustos 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İhracatçıya 80 ülkelik rehber
Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 7 ayı itibarıyla 80 ülkede ihracatçılar açısından önem arz eden 107 sektöre yönelik pazar araştırması hazırladı. Doğal bal, inşaat, halı, armatür, plastik ambalaj, PVC, su ürünleri, mutfak eşyaları, ayakkabı ve ilaç gibi alt sektör bazlı raporlar, Bakanlığın internet sayfası aracılığıyla iş dünyasının hizmetine açıldı.
Barışın teminatı: Asya’dan Afrika’ya barış kuşağı
Mekke İttifakı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın askeri, ekonomik ve nükleer kapasitesini ortak bir güvenlik çerçevesinde buluşturarak çatışmaların önlenmesini hedefliyor. Anlaşma, üç büyük ülkenin sinerjisiyle Asya’dan Afrika’ya uzanan yeni bir barış kuşağı oluşturacak.
Fırtına lige kilitlendi
Avusturya kampının ardından son hazırlık maçını Göztepe ile oynayan Trabzonspor, önümüzdeki hafta sonu Kasımpaşa maçıyla başlayacak lige odaklandı. Teknik Direktör Fatih Tekke, bir haftalık süreç için adeta olağanüstü hal ilan etti.
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