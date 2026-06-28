Putin Batı'ya karşı durdu: 'Siyasi durumumuzu karıştırmaya çalışıyorlar'

“Kiev rejimi temas hattının tamamında geri çekiliyor ve bu nedenle açıkça terör eylemlerine yöneldi. Sivillere ve sivil tesislere yönelik kasıtlı saldırılarla, ülkemizde sabotaj ve terör eylemleri düzenlemek üzere insanların açıkça kullanılmasına başka ne ad verilebilir?”