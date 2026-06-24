Rusya'da seçim öncesi operasyon: Muhalif isim tutuklandı

Yabloko Partisi Lider Yardımcısı Maxim Kruglov, sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek "ordu hakkında yalan bilgi yaymak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Kararın eylül ayındaki Devlet Duması seçimleri öncesinde gelmesi dikkat çekerken, parti yönetimi kararı adaletsiz olarak nitelendirdi.
Rus savcıların, paylaşımların "siyasi nefret" nedeniyle yapıldığı yönündeki suçlamalarını reddeden Kruglov, kariyerinin Rusya’daki yaşamı iyileştirmeye adandığını savundu. Sanık, yetkililerin siyasi görüş ayrılığını nefretle eşdeğer gördüğünü söyledi.
Aynı zamanda Moskova şehir meclisi eski üyesi olan Kruglov, duruşma sonucunda 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kruglov’un davasında delil olarak gösterilen paylaşımlardan birinin, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki ölümlere ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) verilerine dayandığı, diğerinin ise savaşın başladığı 2022 yılının Mart ayında Kiev yakınlarındaki Bucha bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili olduğu kaydedildi. Ukrayna ve Batı ülkeleri Rus ordusunun burada sivilleri katlettiğini iddia ederken, Moskova yönetimi olayın kurgulandığını öne sürüyor.
Yabloko cephesinden karara tepki
Karar, Devlet Duması seçimleri öncesinde geldi
Bu gelişme, Eylül ayında yapılması planlanan ve Yabloko Partisi’nin de katılmaya hazırlandığı, Rusya Parlamentosu’nun alt kanadını oluşturan Devlet Duması seçimleri öncesinde yaşandı.
Geçmişte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) sonrası dönemin önde gelen liberal hareketlerinden biri olan Yabloko Partisi, günümüzde bölgesel parlamentolarda yalnızca birkaç sandalyeye sahip ve ulusal parlamentoda temsil edilmiyor. Partinin Rus siyasi sisteminde bu yıl ulusal düzeyde sandalye kazanmasının ihtimalinin düşük olduğu, ancak seçimlere katılımının savaş karşıtı görüşlerini dile getirmek için bir platform sağladığı değerlendiriliyor.