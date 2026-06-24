Rusya'da seçim öncesi operasyon: Muhalif isim tutuklandı

"Eğer insanlar bu tür cezaların kabul edilebilir olduğunu düşünürse, oy kullanmanın ya da Yabloko dışındaki partileri desteklemenin de bir anlamı kalmaz. Şu anda bir seçim var: Ya Yabloko’ya oy verip ‘bugüne hayır’ dersiniz ya da diğer partilere oy verip ‘devam’ dersiniz"