İspanya'da tarihi karar: Başbakanın eşinin pasaportuna el konuldu

İspanya tarihinde ilk kez bir başbakanın eşinin pasaportuna yargı eliyle el konulması dikkati çekti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, hakkındaki dört suçtan yargılanacağı dava kapsamında ihtiyati tedbir olarak pasaportunun el konulması emrini veren hakim Juan Carlos Peinado'nun kararı üzerine, mahkemeye giderek pasaportunu teslim etti.

Pasaport teslim işlemi için Madrid'deki mahkemede toplam 17 dakika bulunan Begona Gomez, güvenlik nedeniyle aracıyla mahkemeye otoparktan giriş ve çıkış yaptı.

Mahkeme önünde çok sayıda basın mensubu toplandı

Begona Gomez, hakkındaki ihtiyati tedbir kapsamında ayrıca ayda iki kez mahkemeye gelerek imza verecek.

Son olarak iki ay önce Başbakan Sanchez'e Çin seyahatinde eşlik eden Begona Gomez, hakkındaki suçlamalar kalkana kadar İspanya dışına çıkamayacak.

Aynı ihtiyati tedbir kararları Begona Gomez'in asistanlığını yapan ve Başbakanlık tarafından görevlendirilen Cristina Alvarez için de uygulandı.

"Siyasetin yargıya etkisi"

İspanya'da "siyasetin yargıya etkisi" tartışmalarına neden olan davada, ihtiyati tedbir getirilmesine gerekçe olarak Başbakan Sanchez'in eşinin ülkeden kaçma riski bulunduğunu ileri süren hakim Peinado'nun, İspanyol polisinin "Begona Gomez'in adaletten kaçarken kendisine yardım edebileceğini" ima etmesi de hukuki ve siyasi polemiğe neden olmuştu.

İspanya'daki Yargı Genel Kurulu (CGPJ), "polisin, Begona Gomez'in kaçışını kolaylaştırabileceği" imasından dolayı hakim Peinado hakkında disiplin soruşturması başlatma kararı almıştı.

Aşırı sağcı ve aşırı Katolik görüşleriyle bilinen Hazte Oir Derneğinin suçlaması sonrası yargılanacak Başbakan Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında 24 yıl, asistanı Cristina Alvarez için de 22 yıl hapis cezası talep ediliyor.

"Nüfuzunu kullanarak çeşitli şirket ve kuruluşlarla ticari ve profesyonel ilişkiler kurmak, kamu sübvansiyonları ve yardımlarından yararlanmaya çalışmakla" suçlanan Gomez'e yönelik iddialar arasında görev yaptığı Madrid Complutense Üniversitesi içinde geliştirdiği araç veya yazılım için sponsorluk, hizmet ve teknik destek sağlamak amacıyla kişisel konumundan yararlandığı, mali menfaat sağladığı, kamu fonlarını usulsüz kullandığı gibi suçlamalar da bulunuyor.

Jandarmaya bağlı Merkezi Operasyon Birimi (UCO), Begona Gomez hakkındaki tüm iddiaları yalanlayan rapor yayımlamıştı.

Başbakan Sanchez, eşinin yargılanacak olmasının arkasında "kişisel saldırılar, dezenformasyon kampanyaları ve yalanlar yoluyla iktidarın eylemlerini zayıflatmak" olduğunu ileri sürüyor.







