Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Kendisini ‘Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı’ olarak tanıtıp denetim yapmıştı: 6 şüpheliye ev hapsi

Kendisini ‘Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı’ olarak tanıtıp denetim yapmıştı: 6 şüpheliye ev hapsi

12:5824/06/2026, Çarşamba
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
"Kamu görevini usulsüz üstlenme” suçundan gözaltı ve arama-el koyma talimatı verilmişti.
"Kamu görevini usulsüz üstlenme” suçundan gözaltı ve arama-el koyma talimatı verilmişti.

Kendisini 'Genel Başkan' olarak tanıtıp alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüntüler üzerine gözaltına alınan F.A. ile yanında 5 kişi, 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' cezaları aldı.

Sanal medyada paylaşılan görüntülerde kendisini, ‘Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı’ olarak tanıtan F.A.’nın alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüldü.

Görüntüler üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. F.A. hakkında, ‘Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’ suçundan gözaltı kararı ile arama ve el koyma işlemlerine yönelik talimat verildi.

F.A. ile birlikte yanındaki E.V., S.A.A., M.G., E.V. ve Y.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkmama' şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.



#Ferhat Aydoğan
#emniyet
#Ankara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU 2026: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak?