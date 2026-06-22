Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” sıfatıyla bir AVM’de “denetim yaptığı” görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ferhat Aydoğan hakkında, “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçu kapsamında soruşturma başlattı. Aydoğan’la ilgili olarak gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Ferhat Aydoğan’la ilgili olarak gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi.
Nitelikli dolandırıcılık suçundan kaydı bulunuyormuş
Savcılık, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Ferhat Aydoğan'la ilgili gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi. Söz konusu şahsın nitelikli dolandırıcılık suçundan da sicilinin olduğu öğrenildi.