Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Ferhat Aydoğan’la ilgili olarak gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi.

Savcılık, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Ferhat Aydoğan'la ilgili gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi. Söz konusu şahsın nitelikli dolandırıcılık suçundan da sicilinin olduğu öğrenildi.