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CHP'nin grup toplantısı krizinde 3. perde: Özgür Özel konuşacak

CHP'nin grup toplantısı krizinde 3. perde: Özgür Özel konuşacak

13:5122/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Özgür Özel
Özgür Özel

CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel yarın partisinin grup toplantısında konuşmaya karar verdi. Özel, konuyla ilgili TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, A Takımı'nı topladı. TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Toplantı Odası’nda gerçekleşen toplantının ana gündem maddeleri, "Görevden alınan il başkanları", "Olağanüstü kurultay için atılacak adımlar" ve "Saha ziyaretleri" oldu. Toplantıda, CHP'nin haftalık TBMM Grup Toplantısı da gündeme geldi.

Özgür Özel'in, yarın TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapma kararı aldığı öğrenildi. Özel cephesinden TBMM Başkanlığı'na başvuru yapıldı.

KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISI YAPMAYACAK

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bu hafta da grup toplantısı yapmak için TBMM'ye başvurmayacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu, 23 Haziran salı günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) toplama kararı aldı.



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