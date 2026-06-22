CHP'nin grup toplantısı krizinde 3. perde: Özgür Özel konuşacak

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, A Takımı'nı topladı. TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Toplantı Odası’nda gerçekleşen toplantının ana gündem maddeleri, "Görevden alınan il başkanları", "Olağanüstü kurultay için atılacak adımlar" ve "Saha ziyaretleri" oldu. Toplantıda, CHP'nin haftalık TBMM Grup Toplantısı da gündeme geldi.