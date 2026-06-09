Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın çağrısına olumlu yanıt: “Baba Ocağımıza çağırıyorum"

CHP’de mutlak butlan kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yanlıları arasında başlayan grup toplantısı krizi bugün zirveye tırmandı.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN BABA OCAĞI ÇAĞRISI

Özgür Özel'e yakın isimler, sabahın ilk saatlerinde Meclis'teki grup salonunu doldurdu. Dikmen Kapısı önündeki Özel destekçileri "Hain Kemal" sloganları atınca, Kılıçdaroğlu destekçileri "FETÖ'cü Özgür" diyerek karşılık verdi. Tansiyon yükseldi, taraflar küfür kıyamet birbirine girdi.

Meclis Başkanlığı, CHP Grup Toplantısı'na ziyaretçi yasağı getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmeme kararı aldı, partilileri de "baba ocağı" dediği Genel Merkez'e çağırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun X hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum:

Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!

Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum.

Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum.

Biz biriz ve birlikteyiz."

YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de büyük tartışmalara sahne olan bugünkü Grup Toplantısı'na saatler kala Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben bir mesaj yayımladı. Yavaş, paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun uzun yıllar CHP Genel Başkanlığı görevini üstlendiğini hatırlatarak, mevcut süreçte tecrübesi ve devlet adamlığı birikimiyle hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Yavaş, "Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz" ifadelerini kullandı.

Mesajında CHP tabanının beklentilerine de değinen Yavaş, yaşanan süreçte milyonlarca partilinin Kılıçdaroğlu'ndan sağduyulu bir tavır beklediğini belirtti.

Yavaş, "Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP'li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir" dedi.

"İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLERİN OLUŞMAMASI HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"

CHP'nin kurumsal kimliğinin korunmasının önemine vurgu yapan Yavaş, örgütlerin ve seçmenlerin daha fazla yıpranmaması gerektiğini ifade etti.

Mesajında, "Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur" sözlerine yer verdi.

"CHP HEPİMİZİN ORTAK EVİ"

Yavaş, CHP'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının önemine dikkat çekerek, Kılıçdaroğlu'nun atacağı yapıcı adımların partiye güç katacağını savundu.

"Bu nedenle, CHP'nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum" diyen Yavaş, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır."



