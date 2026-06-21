CHP'de salı düğümü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı'na salı günü grup toplantısını yapmak için resmi başvuruda bulunurken, aynı gün CHP Genel Merkezi'nde saat 11.00'de MYK ve 14.00'te Parti Meclisi toplantıları icin ilgili kurulların üyelerine resmi yazı da gönderdi. Bu programlar nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun her hafta salı 13.30'da yapılan grup toplantısında konuşma ihtimalinin düşük olduğu değerlendirilirken, TBMM Başkanlığı'nın grup toplantısı talebini kabul etmesi halinde salı günkü programda değişiklik yapılmayabileceği belirtiliyor. CHP'de kürsü ve yetki tartışmalarının gölgesinde salı günü kritik bir gün yaşanacak.