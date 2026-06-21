CHP'de salı düğümü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine gönderdiği mektubun ardından kürsü yetkisi için TBMM Başkanlığı’na da resmi dilekçe verdi. Genel Merkez’in bu hamlesine karşı geri adım atmayan Özgür Özel cephesi ise Meclis çoğunluğuna güveniyor. Özel'e yakın kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun bu girişiminin hukuki bir sonuç doğurmayacağını savunuyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasında yaşanan yetki ve meşruiyet tartışmasının odağındaki kürsü krizi yeni haftaya taşınıyor. Salı günü yapılacak grup toplantısında kürsüye çıkmak isteyen Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanlığı'nın parti genel başkanlığına bağlı olduğunu vurgulayan bir yazıyı TBMM Başkanlığı'na iletti. Yazıda, grup toplantılarında kullanılacak kürsü üzerindeki tasarruf yetkisinin genel başkanlık makamına ait olduğu görüşüne yer verildi. Kılıçdaroğlu cephesinde asıl amacın yalnızca grup toplantısında konuşma yapmak olmadığı ifade ediliyor. Genel Merkez’in öncelikli hedefinin Özel ve ekibinin oluşturduğu çift başlı yönetim görüntüsünü sona erdirmek.
HUKUKİ SONUÇ ÇIKMAZ
Özgür Özel cephesi grup yönetimi ve milletvekili çoğunluğunun kendi kontrolünde olduğuna dikkat çekiyor. Özel'e yakın kaynaklar, grup kürsüsünün önümüzdeki hafta da mevcut yönetimde kalacağı görüşünü dile getirirken, Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanlığı'na gönderdiği yazının hukuki sonuç doğurmayacağını savunuyor. Özel kanadı, TBMM İçtüzüğü ile CHP'nin grup ve iç yönetmelik hükümlerinin mevcut grup yönetimini yetkili kıldığı görüşünü korurken, kürsü üzerindeki nihai kararın grup çoğunluğunun iradesiyle şekilleneceğini ifade ediyor.
SALI GÜNÜ KRİTİK
Tarafların geri adım atmaması nedeniyle gözler salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı'na çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun kürsü talebini sürdürmesi, Özel'in ise grup yönetimindeki ağırlığına güvenmesi nedeniyle parti içindeki yetki mücadele-sinin yeni haftada da devam etmesi bekleniyor.
Çifte toplantı çağrısı
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı'na salı günü grup toplantısını yapmak için resmi başvuruda bulunurken, aynı gün CHP Genel Merkezi'nde saat 11.00'de MYK ve 14.00'te Parti Meclisi toplantıları icin ilgili kurulların üyelerine resmi yazı da gönderdi. Bu programlar nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun her hafta salı 13.30'da yapılan grup toplantısında konuşma ihtimalinin düşük olduğu değerlendirilirken, TBMM Başkanlığı'nın grup toplantısı talebini kabul etmesi halinde salı günkü programda değişiklik yapılmayabileceği belirtiliyor. CHP'de kürsü ve yetki tartışmalarının gölgesinde salı günü kritik bir gün yaşanacak.