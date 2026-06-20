Adalar’da ruhsatı rüşvete bağlamışlar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’da doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği ihbarları üzerine soruşturma başlattı. Şüphelilerin MASAK verileri, HTS ve BAZ kayıtları incelendi, tanıkların beyanları alındı. Adalar bölgesinde tarihi eser statüsündeki yapılara malikleri tarafından gerçekleştirilen esaslı müdahalelere "basit onarım" adı altında rüşvet karşılığı izin verildiği, ruhsata haiz olmayan işletmelere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği, ruhsatsız işletmelere rüşvet karşılığı göz yumulduğu tespit edildi.

Ruhsatsız işletmelere ve kaçak yapılan inşaatlara göstermelik yüklü cezalar kesildiği, yapı sahipleri ve ruhsatsız işletme sahipleriyle cezanın hafifletilmesi noktasında rüşvet pazarlığı yapıldığı ortaya çıktı. Bu aşamada iş yeri sahiplerinin belediye yetkililerince mimarlara yönlendirildiği, rüşvet görüşmelerinin bu mimarlar üzerinden yapıldığı öğrenildi. Rüşvet vermeyi kabul eden iş yeri ve yapı sahiplerinin cezaları evrakta usulsüzlük yapılarak indirildi. Sisteme giren kişilerin işlemleri hızlandırılıp usulsüz olarak ruhsatları verildi. Rüşvetin belediye yetkililerine veya belediye yetkilileriyle irtibatlı kişilere elden teslim edildiği belirlendi. Rüşvet alınan 40 eylem ve suça karışan 47 şüpheli tespit edildi. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bulunan 258 bin dolar ve 13 bileziğe el konuldu.