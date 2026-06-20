Şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın açılışında CHP’yi eleştirdi. “Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul’un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Bunun da en büyük faydasını, işe geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek.”

PARALAR BAKLAVA KUTULARINA GİTMEYECEK

“Milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine bugün burada olduğu gibi hizmete, esere, yatırıma harcandıkça hem İstanbul’un hem de İstanbullunun yüzü gülmeye başlayacak. Bunun için ne diyoruz? ‘İstanbul beklemez’ diyoruz. ‘İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz’ diyoruz. İstanbul’un gevşekliğe, umursamazlığa, boş vermişliğe asla tahammülü olmaz.”

İSTANBUL’U KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ

“İstanbul’a olan şükran borcumuzu hakkıyla ödemenin gayretindeyiz. Kim ne derse desin, İstanbul’u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul’un, trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul’u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya inşallah devam edeceğiz.”

2026 ZİRVELER YILI

7-8 Temmuz’da aralarında ABD Başkanı Donald Trump’ın da olduğu NATO liderlerini Türkiye’de ağırlamaya hazırlandıklarını hatırlatan Erdoğan, “2026 senesi Türkiye için kelimenin tam manasıyla bir zirveler yılı olacak. Türkiye değişirken, dünya değişirken, dünya sistemlerinde köklü değişimler yaşanırken maalesef bizim muhalefet bunu bir türlü idrak edemiyor. Başlarını öyle bir kuma gömmüşler, bırakın dünyayı ülkemizde ne olup bittiğinden haberleri bile yok” ifadelerini kullandı.

BİR TÜRLÜ BAŞARAMADILAR

Muhalefet aktörlerinin yıllarca kendilerini acımasızca eleştirdiğini kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Lafa her başladıklarında ‘Bizim Libya’da, Suriye’de, Somali’de ne işimiz var?’ diyerek bizi suçladılar. Orta Doğu bataklığı dışında, sınırlarımızın ötesinde yaşayan on milyonlarca kardeşimiz için tek bir cümle dahi kuramadılar. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere Türkiye merkezli bakmayı bir türlü başaramadılar.”

ÇÖZÜMÜN BAŞAKTÖRÜYÜZ

Son seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkan zat, çareyi Amerika’dan uzman ithal etmekte ararken, onun yerine gelen 5 dakikacık bir görüşme için yabancılar karşısında 40 takla atıyor, adeta yalvarıyor. Daha düne kadar yurt dışına Türkiye’yi şikayet turları düzenliyorlardı. Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. İnanın insan, kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilemiyor. Bir defa Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil, işte en son İran savaşında olduğu gibi çözüm çabalarının başaktörüdür.





TRİBÜNLERE OYNAMADIK

Dış politikanın şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanı olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine, hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken, biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken, biz elimizde iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazıdık.”

BİZE DERS VERMEK BOYUNUZU AŞAR

Siz kimin hain, kimin iş birlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken, biz zorlu müzakere masalarında Türkiye’nin hak ve hukukunu savunduk. Aslında bunlara daha önce de söyledim, bugün tekrar ediyorum. Dış politikada bize ders vermek sizin boyunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle yenisiyle, sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz, bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın.





GİDİN KOLTUK KAPMACA OYNAYIN

Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok, bir de çıkıp bize diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz. Hani derler ya, ‘Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.’ Kusura bakmayın ama size bu işten ekmek çıkmaz.











