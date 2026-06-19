Cumhurbaşkanı Erdoğan Singapur Başbakanı'nı Dolmabahçe'de ağırladı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Singapur arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Erdoğan, özellikle savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans sektörleri başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

"Hürmüz'de seyrüsefer serbestisi korunmalı"

Görüşmede uluslararası gelişmeler de gündeme geldi. Erdoğan, Türkiye’nin İran ile ABD arasında kalıcı barışın sağlanması amacıyla yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü belirtti. Ayrıca, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin korunmasına önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, kardeş ülkelerle birlikte sürece katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kabulde, Türkiye-Singapur ilişkilerinin ekonomik ve stratejik boyutlarının güçlendirilmesi ile Orta Doğu’daki gelişmeler ve bölgesel istikrar konularının öne çıktığı bildirildi.







