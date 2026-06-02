Bakan Fidan'dan Singapur ziyareti: 'İlişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz'

“International Institute for Strategic Studies (IISS) isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen etkinlikte dış politika vizyonumuzu ve giderek artan küresel belirsizlikler karşısında diplomasinin yönlendirici rolüne dair yaklaşımımızı paylaştık. Bölgesinde ve ötesinde stratejik öneme sahip bir ülke olarak gördüğümüz Singapur’la ikili ilişkilerimizi ve uluslararası platformlardaki yakın iş birliğimizi önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye devam edeceğiz”